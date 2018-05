Kolumbijské úřady kvůli hrozbě protržení hráze evakuovaly přes 9 tisíc lidí

V oblasti navíc v těchto dnech stále prší. Stav ohrožení kvůli záplavám z řeky Cauca platí ve čtyřech departementech, informoval ve čtvrtek španělský deník El País.

„Zatím pracujeme i s tím nejhorším scénářem, že to hráz nevydrží,“ řekl kolumbijskému rozhlasu Caracol ředitel Veřejných staveb Medellínu (EMP) Jorge Londoňo, který má projekt na starost.

„Pokud se to protrhne, bude to katastrofa, bude to jako vlna cunami,“ komentoval situaci starosta města Medellín Federico Gutiérrez. V oblasti, kterou by voda mohla zaplavit, žije na 200 000 lidí.

Na stavbě přehrady Ituango, která leží zhruba 170 kilometrů severně od Medellínu, nyní pracuje na 11 000 dělníků dnem i nocí, aby zvýšili hráz alespoň o sedm metrů. Práce ale komplikuje déšť. O víkendu má podle ředitele meteorologického ústavu Ómara Franka v oblasti spadnout ještě větší množství srážek.

Zatím nejsou hlášeny žádné oběti na životech, ani pohřešovaní. Pouze čtyři dělníci utrpěli lehčí zranění. Kdy se budou moci evakuovaní vrátit do svých domovů, místní úřady nedokážou odhadnout.

Stav ohrožení na přehradě Ituango vyvolalo několik sesuvů půdy koncem dubna a začátkem května, k nimž došlo při hloubení odvodného tunelu.

Přehrada v rámci projektu Hidroituango se začala stavět v roce 2011. Vodní elektrárna na přehradě by měla být po dokončení největší elektrárnou v zemi a pokrýt kolem 17 procent spotřeby energie v Kolumbii.