Záběry povolených kolejí vyděsily strojvůdce. Podle správy je vše v pořádku

Čtenář iDNES.cz Daniel Suk bydlí v obci Tochovice v těsné blízkosti trati už čtyřicet let. V poslední době ho však zaujalo zvláštní chování kolejí poblíž jeho domu. Rozhodl se proto, že ověří, jestli je trať v pořádku.

To, na co při prohlídce narazil, předčilo jeho očekávání. Na krátkém úseku našel desítky uvolněných šroubů, které mají držet pražce a tím i koleje na správném místě. Některé se pohybovaly až o několik centimetrů.

„Když projíždí vlak, je to vidět už z dálky, jak se šrouby klepou. Proto jsem se tam šel podívat,“ říká Suk. Nakonec se rozhodl nenechat si své zjištění pro sebe, měl totiž obavy o vlastní bezpečnost. „Pokud tady vykolejí vlak, může nám také spadnout rovnou na zahradu,“ vysvětluje.



Hrozí neštěstí, mají jasno Dražní úřad, inspekce i strojvůdci

Ač se jeho obavy mohou zdát přehnané, není sám, kdo je sdílí. Redakce video ukázala Federaci strojvůdců České republiky (FSČR) a jejich reakce byla podobná. „Z toho, co jsme viděli na videu, můžeme říct, že jde o situaci, která bezprostředně ohrožuje bezpečnost železničního provozu. Rozhodně je třeba na to upozornit,“ říká mluvčí FSČR Libor Poláček.

Působením mechanických sil při průjezdu vlaku podle něj může v daném místě snadno dojít k vybočení koleje a k rozpadu normovaného rozchodu. „A pokud si toho strojvedoucí nevšimne dvě stě metrů dopředu, už nezabrzdí a ten vlak prostě vykolejí,“ dodává Poláček a připomíná nehodu z června roku 2011, ke které došlo nedaleko Vyškova. I za ní stály špatně uchycené šrouby.

„Tam to správce nechal dojít až do situace, kdy v místě vykolejil nákladní vlak se třinácti vozy. A to přesto, že stav trati dokonce hlásili strojvedoucí vysílačkou. V podstatě to byla podobná situace, i tam došlo k rozpadu normovaného rozchodu,“ upřesňuje Poláček.

A nejsou to jen strojvedoucí a jeden místní obyvatel, komu připadá stav trati v Tochovicích nebezpečný. Stejně se k záběrům staví i Drážní úřad, který dohlíží mimo jiné i na to, aby správci železnice, v tomto případě státní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), udržovali koleje v bezvadné kondici.

„Stav, který je na videu vidět, určitě v pořádku není. Pokud je video opravdu aktuální, znamená to, že tento stav může být potenciálně nebezpečný. Proto pro SŽDC připravíme v příštím týdnu výzvu ke zjednání nápravy a odstranění nedostatků,“ říká Martin Novák. Nelze podle něj tolerovat nedůslednou údržbu, která by v budoucnu mohla vést k vykolejení vlaků.

A konečně se nad záběry podivuje i Drážní inspekce, která vyšetřuje železniční nehody. I podle ní by správce měl okamžitě koleje opravit. „V krajním případě by tento stav mohl vést při zatížení až k vyskočení volných svěrek nad patu kolejnice, nežádoucímu zvětšení rozchodu a vykolejení vlaku,“ říká Josef Dvořák z Územního inspektorátu Brno.

Nic se neděje, vše máme pod kontrolou, tvrdí SŽDC

SŽDC však pochybení odmítá. Technický stav dotčeného místa je prý pod průběžnou kontrolou. „Ve dnech 6. až 10. srpna zde byla řádně plánovaná výluka vlakové dopravy, při níž se dělaly opravné práce, mimo jiné i dotažení části upevňovadel. Zbývající část bude dotažena do 7. září 2018. Bezpečnost a plynulost železniční dopravy není narušena,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

A upozornila, že Suk při natáčení videa vstoupil do provozované dopravní cesty, čímž ohrozil svou bezpečnost. „Navíc ze zákona jsou veřejnosti nepřístupná všechna místa na dráze i v jejím obvodu,“ řekla mluvčí.

Stav trati podle ní odpovídá jejímu stáří, v tomto případě jsou pražce a jejich uchycení na svém místě už třicet sedm let. „Postupně se vyměňuje železniční svršek za betonový. S narůstajícím stářím je nutné rozsah oprav a dohledu zvyšovat, což SŽDC dělá, a to podle platných zákonů, norem a předpisů,“ dodala Pistoriusová.

Překvapivě rychlý návrat dělníků

Zaměstnanci SŽDC 31. srpna narychlo opravují koleje.

Suk nicméně upozorňuje, že video pořídil až 28. srpna, tedy po zmíněné opravě. V pátek 31. srpna, tedy dva dny poté, co redakce správce oslovila se žádostí o komentář, se navíc na trati zničehonic objevili pracovníci SŽDC.

„Vyslechl jsem si pár urážek, že jsem bonzák a podobně. Mám prý chodit po silnici a ne po kolejích. Dělníci přijeli, opravili sto metrů a zase odjeli. Jestli je situace podobná i dál, už podle mě nikdo nezkoumal,“ dodává Suk.

Přitom je to podle něj a také podle strojvedoucích právě kontrola, ve které SŽDC selhává. „Dům vlastníme už téměř čtyřicet let a dříve po trati chodil každý druhý den pán, který kladívkem šrouby kontroloval. Posledních patnáct let už jsem tu ale nikoho projít neviděl,“ říká.

Stejný časový horizont nezávisle na čtenáři odhadli i strojvedoucí. „Do takového stavu se trať s provozem, který v těchto místech je, dostane po deseti až patnácti letech,“ říká Poláček. Minimálně deset let podle něj tedy na trať nikdo nesáhl. Také podle Dvořáka z Drážní inspekce se podobné závady na trati neobjeví přes noc.

Přitom každý rok by podle strojvůdců měla proběhnout generální prohlídka trati včetně defektoskopie kolejnic a minimálně jednou týdně by měl koleje projít pochůzkář s kladívkem. „Ten má vizuální kontrolou najít ty nejhrubší viditelné závady. A to, co jste nám poslali na videu, mu jednoduše nesmí uniknout,“ dodává Poláček.

Jde podle něj o poměrně důležitý úsek železnice. „Není to sice přímo koridororová trať, ale jezdí tam v pravidelném intervalu rychlíky, což samo o sobě ukazuje, že to není bezvýznamná regionální trať. Frekvence vlaků je tam značná,“ říká.

Podobné je to i jinde, říkají strojvedoucí

Otázkou tak zůstává, jestli jde o ojedinělý exces, nebo podobným způsobem spravuje SŽDC tratě i jinde. „Z vlastní zkušenosti vím, že v podobném stavu byste koleje našel i na jiných místech republiky, ač tedy nikoliv v tak špatném jako zde,“ říká Poláček.

SŽDC však žádné sankce od Drážního úřadu aktuálně nehrozí. „K tomu bychom přistoupili až v případě, pokud by správce nesjednal nápravu,“ říká Novák. Úřad podle něj sám provádí na tratích státní dozor a jejich kvalitu kontroluje. „Občas na podobné problémy narazíme a pak vyzveme provozovatele dráhy, aby konal,“ říká Novák.

Uvolněné šrouby podle něj nejsou výjimkou, vznikají jednoduše vlivem provozu. „Ale nemělo by to být v tak velké míře, že jsou na dlouhém úseku uvolněny všechny šrouby, to už pak značí podhodnocení údržby,“ říká. Přiznává však, že úřad nemá dostatek lidí a nemůže tak být všude. Úskalím také je, že musí kontrolu předem hlásit, a správce tudíž může dotčené úseky na poslední chvíli opravit.

„Chtěl bych však zdůraznit, že svévolným pohybem po kolejích, jaký vidíme na videu, riskují občané život svůj i dalších osob,“ dodává Novák. Zda se úřad na kontrolu tratí spravovaných SŽDC od teď zaměří pozorněji však slíbit nemohl.