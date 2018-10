Na primátora Popradu kandiduje kočka, organizátoři chtějí odlehčit volby

Slovenský Poprad zaplavily plakáty a billboardy se slogany jako „Nevolte zajíce v pytli” nebo “Skutečné zvíře v politice”. Kočičí kandidátka Mafia Ellmar Kiss má dokonce i své oficiální webové stránky, na kterých sama sebe popisuje jako nezávislou, hrdou a energickou kočku s jedinečným pohled na svět.

„Protože pracuji v kočičí kavárně, setkávám se s tisíci normálních lidí a s jejich skutečnými problémy, které potřebují vyřešit,” píše.

Celou kampaň má na svědomí místní kočičí kavárna, která chce brát tísnivou předvolební atmosféru s humorem. „Víme, že z právního hlediska nemáme šanci uspět. Naším cílem není snižovat vážnost voleb, chceme pouze odlehčit a osvěžit místy tvrdé předvolební souboje,“ říká šéf kavárny Peter Lipták.

„Zároveň to má být cesta jak s humorem poukázat na to, že i v komunální politice si někteří kandidáti vyberou pro svou propagaci bizarní způsoby, což se to netýká jen Popradu,“ dodává Lipták.

Kočičí kandidátka zveřejnila také svůj volební program. Mezi její priority patří zlepšení pověsti černých koček, více mléka pro děti v popradských školách nebo zřízení útulku pro toulavé politiky. Celý svůj primátorský plat by v případě zvolení věnovala na pomoc pro opuštěná zvířata.

Organizátoři volební kampaně se netají tím, že inspiraci hledali u zahraničních koček, které na politické posty kandidovaly například ve Spojených státech či v Rusku.