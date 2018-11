Vláda vydržela a koalice bude řešit zvýšení rodičovského příspěvku

„Zvýšíme rodičovský příspěvek na 300 000 Kč,“ říká programové prohlášení vlády.



„My bychom chtěli, aby to platilo co nejdříve. Chtěli bychom, aby už v průběhu příštího roku se to navýšilo na 260 tisíc a později v průběhu funkčního období vlády na 300 tisíc,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD v rozhovoru pro iDNES.cz, když nastupovala v létě do funkce místo Petra Krčála, jenž rezignoval, když vyšlo najevo, že částečně opsal svou bakalářskou práci.



Nyní je v připomínkovém řízení její návrh, podle nějž by se rodičovský příspěvek zvýšil od poloviny příštího roku právě zatím o 40 tisíc korun na 260 tisíc korun a pro dvojčata a vícerčata ze 330 tisíc na 390 tisíc korun.

Návrh státního rozpočtu pro příští rok ale s růstem rodičovského příspěvku nepočítá a ministryně financí za ANO Alena Schillerová, ta chce víc peněz na tento účel uvolnit až v roce 2020. Rodičovský příspěvek na jedno dítě by ale rovnou mohl vzrůst o 80 tisíc na 300 tisíc, u dvojčat a vícerčat na 450 tisíc korun. „Bude to pro rodiče výhodnější,“ uvedla v pondělí Maláčová.

Ministryně Maláčová chce zrušit také podmínku, že do školky či jeslí může dát rodič pobírající rodičovský příspěvek své dítě na maximálně 46 hodin měsíčně. „Je to trestání chudých,“ řekla iDNES.cz v pondělí Maláčová.

Řeč bude i o zvyšování životního minima

Na programu koaličního jednání mají politici ANO a ČSSD i problematiku existenčního a životního minima, zřízení důchodové komise nebo navýšení příspěvku na péči ve 3. a 4. stupni. Z toho plyne, že na programu jeho hlavně sociální agenda a že klíčovou osobou bude ministryně Maláčová.



Životní minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3 410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Částka se využívá při stanovení dávek. Maláčová dříve řekla, že minimum by se mohlo zvýšit na 3 800 korun.

Sociální demokracie si právě od bodů, které prosazuje, slibuje, že bude mít možnost voličům předvést, proč do vlády vstoupila a proč ji také v pátek při hlasování o nedůvěře nepovalila. Jelikož by strana ale ráda v čele kabinetu viděla jiného politika, nezatíženého trestním stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, poslanci ČSSD se vůbec nezúčastnili hlasování. Nepomohli ale opozici.