V Praze je draze, vysvětlují lídři, proč chtějí pro učitele miliardu navíc

„Město věnuje navíc přibližně jednu miliardu korun na platy učitelů a nepedagogických pracovníků,“ řekl v pondělí lídr Prahy sobě Jan Čižinský po společném jednání s Pirátem Zdeňkem Hřibem a lídrem TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Oba zbývající lídři poté iDNES.cz potvrdili, že by učitelé měli dostat přidáno, čímž by se mohl vyřešit problém s nedostatkem učitelů.

„Učitelé v Praze dnes mají platy hluboce pod průměrem. Protože je život v hlavním městě hodně drahý, nejsou z nich pomalu schopni uživit rodinu. Proto odcházejí učit jinam, nebo mění zaměstnání. Potřebujeme mít v Praze pro naše děti dostatek kvalitních učitelů a bez zvýšení platů to nepůjde,“ říká Čižinský.

Pospíšil upřesnil, že nová koalice chce každý rok vyčlenit především na platy učitelů a nepedagogických pracovníků miliardu a půl korun. V současné chvíli přispívá magistrát na školství 600 tisíc korun, jednalo by se tedy o navýšení o necelou miliardu korun.

Kolik berou učitelé? Průměrný hrubý měsíční plat učitelů v regionálním školství za 1.-2. čtvrtletí 2018: Hlavní město Praha - 34 212 Kč



Středočeský kraj - 34 069 Kč



Jihočeský kraj - 33 065 Kč



Plzeňský kraj - 33 216 Kč



Karlovarský kraj - 33 317 Kč



Ústecký kraj - 33 731 Kč



Liberecký kraj - 33 651 Kč



Královéhradecký kraj - 32 866 Kč



Pardubický kraj - 32 774 Kč



Kraj Vysočina - 32 629 Kč



Jihomoravský kraj - 33 214 Kč



Olomoucký kraj - 32 822 Kč



Zlínský kraj - 32 611 Kč



Moravskoslezský kraj - 33 241 Kč



ČR - 33 368 Kč

Zdroj: MŠMT



Přidané peníze pražským učitelům podle lídrů dorovnají současné znevýhodnění, které plyne z toho, jak je Praha drahá. Přestože v hlavním městě jsou náklady na živobytí vyšší, platy pražských učitelů se nyní výrazně neliší od platů mimopražských kolegů.

Největší rozdíl je mezi platy pražských a zlínských učitelů. V 1. a 2. čtvrtletí tohoto roku byl průměrný hrubý měsíční plat pražského učitele 34 212 Kč, ve Zlínském kraji 32 611 Kč (viz box).

„V rozpočtu, který bude pracovat se zhruba osmdesáti miliardami výdajů, to není úplně bagatelní částka, na druhou stranu to při rozumném přenastavení kapitol nebude nemožné. Tedy realistické to je a je to nepochybně žádoucí. Pokud by se to týkalo jen středních škol, jejichž je magistrát zřizovatelem, byla by to výrazná podpora v řádu tisíců korun,“ říká odborník na vzdělávání z instituce EDUin Bohumil Kartous.

Senátor Jiří Růžička upřesnil, že by se mělo jednat až o pět tisíc korun.



„Počítali jsme, o kolik by učitelé mohli dostat přidáno, a zhruba nám vyšlo, že by se mohlo jednat o čtyři až pět tisíc korun,“ sdělil iDNES.cz Růžička. Podle něj by přidání peněz mohlo nastat již od příštího kalendářního roku.

Rozdíl mezi platy podle něj může vyvolat závist u mimopražských kolegů. „Ale je třeba brát v potaz, že jsou tady podstatně vyšší náklady, ať už na bydlení nebo na dopravu, je to míněno jako snaha vyrovnat zvýšené náklady, které v Praze jsou, není to proto, že by v Praze byly lepší učitelky,“ vysvětlil Růžička.

Prezident Pedagogické komory Radek Sárközi připomíná, že například Říčany také dotují z obecního rozpočtu platy učitelů „Přidat školám peníze na odměny pro učitele je jeden z nástrojů, který může pomoci, aby pražské školství mohlo fungovat. Životní náklady i průměrné mzdy jsou v Praze mnohem vyšší než v řadě jiných měst,“ míní Sárközi.

Lídři chtějí nové školy

Lídři se shodují také v otázce zabezpečení kapacit pro žáky základních škol. V některých spádových oblastech je totiž přetlak dětí, nebo tam školy naopak chybí, žáci proto musí dojíždět do školy mimo místo svého bydliště. Lídři chtějí v tomto ohledu nastolit spolupráci mezi městskými částmi a magistrátem. Plánuji vznik nových škol a rozšíření kapacit na stávajících školách.

Od toho si zastánce cyklistiky Čižinský slibuje mimo jiné i to, že se sníží potřeba vozit děti autem do školy, protože to děti budou mít blíž.

„V Praze 7 jsme za čtyři roky vytvořili zhruba osm set míst a dnes zde žádní rodiče nemusí nedůstojně běhat a shánět pro své dítě místo. Receptem jsou třeba kratší pronájmy komerčních prostor města, aby se v případě potřeby daly využít pro školy či školky, dají se dělat různé přestavby, využívat půdní prostory… Jak říkám, stačí jen chtít. Toto ale bude hodně závislé na městských částech, ne na magistrátu,“ upozornil Čižinský.

„Developeři by se měli za jasných a transparentních podmínek finančně podílet na tomto rozvoji městské infrastruktury, která zhodnocuje dané území,“ doplnil Hřib.

Co se školství týče, zaznamenal prý Hřib jediný bod, na kterém se strany neshodnou, a to je otázka užívání open-source softwaru ve školách. „Nečekám, že by to měl být zásadní problém,“ dodal.

Vznikající koalice prý našla shodu v téměř všech bodech. Tento týden probíhá druhé kolo jednání ohledně programového prohlášení. Na programu je v těchto dnech například jednání o dopravě.