Pod vánočním stromkem letos najde knihu skoro každé dítě, říká průzkum

V průzkumu zpracovaném agenturou IPSOS pro společnost Amazon třetina rodičů přiznává, že jejich děti čtou dokonce více než oni samotní. Pomalu se také mění skladba povinné četby. Učitelé ustupují od složitých řeckých bájí a do seznamu literatury přidávají i modernější literární díla, jako je například Pán prstenů.

Rodiče se ale podle průzkumu o četbu svých potomků zajímají. S povinnou školní četbou pomáhá aktivně svým dětem polovina rodičů. Další třetina rodičů se pak do psaní čtenářských deníků pouští pasivně až tehdy, když je o to jejich děti požádají.

Čtení je pro děti extrémně důležité, říká psycholožka

Rodiče by měli s dětmi číst už od útlého věku a ne jen až začnou chodit do školy. Čtením se buduje nejen slovní zásoba dětí, ale i vzájemné vztahy v rodině. Podle Ilony Špaňhelové, dětské psycholožky s více než pětadvacetiletou praxí, pomáhá i pár minut denně a předčítat můžeme už v druhé půli kojeneckého věku.

„Stačí naprosto jednoduchá leporela nebo dětské knihy. Maminka, tatínek nebo prarodiče mohou dětem ukazovat obrázky zvířat a popisovat dětem, že pejsek dělá haf a kočička mňau. S postupem času, jak děti rostou si spojují knihu i s nějakou formou rituálu. Například než jde spát, rodiče mu přečtou kousek pohádky. To je velmi důležité i v rámci pozornosti, pamatování příběhu, rozvíjení představivosti a neposlední řadě je to také můstek k dialogu s rodiči,“ vysvětluje dětská psycholožka Ilona Špaňhelová.

Každé dítě je jiné a stejně tak je rozdíl v tom, jakou knihu dáme dětem v kterém věku. Elektronické knihy nejsou podle Špaňhelové vhodné pro prvňáčky, stejně tak například komiksy.

„Komiksy nejsou špatné, ale malé děti potřebují znát i správnou podobu pravopisu. Že každá věta začíná velkým písmenem a končí tečkou, že má tvrdé a měkké hlásky, to vše jim vštěpuje pravidla také vizuálně, ne je poslechem. Stejně je to se žánrem, který děti čtou. Proto je na zadních stranách knih uváděn doporučený věk, pro koho jsou knihy určené. Každé dítě je ale individuální a rodiče by měli nejlépe vědět, jak to potomkům upravit na míru,“ říká Špaňhelová.

Elektronické knihy zatím nejsou fenoménem

Rozdíl v oblibě klasických a elektronických knih na trhu je propastný. V nakladatelství TRITON, které patří mezi ta největší u nás, je podíl prodejů elektronických knížek jen kolem tří procent. Podle ředitele nakladatelství Stanislava Juhaňáka digitální knihy ty papírové jen tak nevytlačí.

Papírové knihy mají přidanou hodnotu ve své historii, jsou vzpomínkou na někoho, nějakou dobu, nebo voní. Příslibem do budoucna je, že by e-knihy mohly napomoci tomu, že tiskem bude vycházet především hodnotná literatura a ta zbytná se přesune do jedniček a nul,“ vysvětluje svůj pohled na svět Stanislav Juhaňák.



Zpracování elektronické knihy je jednoduché a vyjde na pár stovek korun. Což zní lákavě, ale je na ně 21procentní DPH. U tištěných je to jen deset procent. Rabat obchodníků je podobný jako u tištěných. Autoři však chtějí větší procento z tržeb než u tištěných.

„Konečná cena knihy odpovídá spíš její vnitřní hodnotě než jejím pořizovacím nákladům. Neděláme také e-booky u velkých drahých učebnic, protože se kopie kradou a tištěných se prodá tak málo, že ztrácí smysl je vydávat. Když už student chce knihu ukrást, musí si ji naskenovat a vytisknout sám. Z takových podkladů se obvykle hůř učí,“ dodává ředitel nakladatelství TRITON Stanislav Juhaňák.

Každá papírová kniha také neexistuje v elektronické podobě. U většiny se to nevyplatí, protože by se ročně prodalo jen několik výtisků a administrativa s tím spojená by byla neúměrná.



Obdarované školy nejsou vybrané náhodou

Základní škola Curierových v Praze 1 a Základní škola Moskevská v Kladně dostaly v rámci Kindlotéky čtečky obsahující tři sta e-knih. Současně obdržely také sedmdesát klasických papírových titulů. Knížky si vybíraly samotné školy a volily nejen standardní knihy ze seznamu povinné četby, ale i novinky z produkce současných autorů.



Amazon a Kindlotéky Údaje o dětech a knihách poodhalil aktuální průzkum veřejného mínění společnosti Amazon zrealizovaný mezi více než tisícovkou rodičů dětí ve věku 6 až 15 let. Uskutečnil se při příležitosti předávání takzvaných Kindloték – školních knihovniček s klasickými i elektronickými knihami, které putují do základních škol vybraných zaměstnanci společnosti Amazon v České republice.

„Jsme rádi, že můžeme našim žákům nabídnout atraktivní alternativu ke klasickým knížkám. Díky moderním technologiím se klasická literatura stává pro mladou generaci mnohem zajímavější,“ říká ředitelka Základní školy Kladno Hana Vocelková.

Zaměstnanci českého Amazonu v průběhu letošního roku uspořádali hlasování, kde mohli nominovat a svým hlasem podpořit školu ze svého regionu. Na základě tohoto hlasování, při kterém se sešlo více než dva tisíce hlasů, vybrali pět škol, kde vznikne nově vybavený čtecí koutek. Kindlotéky existují po republice už na šesti školách, a to v Praze, Řepích, Kolešovicích, Zlíchově, Velemíně a Žluticích.