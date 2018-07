Čeští vědci testují lék na klíšťovou encefalitidu, v Rusku jím léčí chřipku

„Nedávno jsme zjistili, že lék označovaný jako Arbidol, který je schválený ke klinickému užití v Rusku a Číně pro prevenci a léčbu chřipky, je účinný i proti viru klíšťové encefalitidy. Testování bylo zatím provedeno jen na buněčných kulturách, ale nyní se již připravují testy u laboratorních myší,“ upřesňuje Daniel Růžek, vedoucí laboratoře virologie Parazitologického ústavu Akademie věd.



Jak dlouho může trvat, než se lék dostane k veřejnosti?

Uvedení nového léku na trh je obecně zdlouhavý a vysoce nákladný proces. Odhaduje se, že to může trvat až patnáct let. Zahrnuje několik fází klinických testů, přičemž se může stát, že v jakékoliv fázi je testování zastaveno. Trochu jednodušší situace by mohla být v případě zmíněného arbidolu, který již náročnými testy u lidí prošel a je známo, že i jeho dlouhodobé užívání nezpůsobuje závažnější nežádoucí účinky. Ale s testováním Arbidolu na klíšťovou encefalitidu jsme zatím stále na začátku.

O kolik času by se případné uvedení arbidolu na trh mohlo zkrátit vzhledem k tomu, že už otestován byl?

V tuto chvíli je obtížné říci konkrétní termín, celý proces záleží na řadě okolností včetně financí. Vzhledem k tomu, že lék je volně dostupný v Rusku, uvažujeme též o tom, že by se první testování provedlo v menším rozsahu tam.

V čem může být arbidol průlomový?

Velkou výhodou je jeho nízká toxicita a výborná snášenlivost. Tyto vlastnosti by eventuálně mohly umožnit jeho užívání nejen léčebně, ale i preventivně. Další výhodou je jeho širokospektrý účinek. Navíc oproti většině jiných látek, které testujeme a které blokují množení viru přímo v nakažené hostitelské buňce, arbidol blokuje samotné proniknutí viru do buňky.

Znamenala by možnost preventivního užití tohoto léku, že by mohl nahradit například i vakcínu proti klíšťové encefalitidě? A že by mohl snížit počet nakažených?

Očkování bude zcela bez diskuse i nadále hlavní a nejvýznamnější možností prevence proti klíšťové encefalitidě. Arbidol, pokud se jeho účinek skutečně potvrdí, by nastupoval v okamžiku, kdy dotyčný jedinec nebyl očkován a existuje u něj riziko nákazy, přičemž na provedení očkování je již pozdě. V takovém případě by tedy arbidol opravdu mohl vést ke snížení počtu nakažených. Znovu připomínám, že jsme s testováním teprve na začátku, takže tyto úvahy jsou zatím jen spekulace.

Podívejte se, jak vytáhnout klíště: