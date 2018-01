V Polsku pracují stovky Severokorejců, z jejich výplat tyje Kimův režim

20:30 , aktualizováno 20:30

V Polsku v současnosti pracují stovky dělníků ze Severní Koreje. Většina z nich je v zemi legálně a vydělává si prací v loděnicích nebo výrobně nákladních kontejnerů. Výplaty pak posílají do vlasti, kde si z nich tamní úřady berou „svůj díl“, píší The New York Times.