KLDR obchází sankce na vývoz uhlí, pašuje ho přes ruské přístavy

Sankce ze strany OSN se vývozu uhlí z KLDR dotkly už v roce 2016. Tehdy státům nařizovaly, aby každý měsíc vyhotovily zprávu o objemu importu severokorejského uhlí. Pchjongjangu pak „zastropovaly“ horní hranici pro export. Většina států toto nařízení splnila, Rusko však podle diplomatických zdrojů za loňský rok neevidovalo žádnou dodávku této suroviny. V srpnu 2017 Rada bezpečnosti OSN sankce přitvrdila a import severokorejského uhlí zcela zakázala.

Pchjongjang však na restrikce ze strany OSN, zdá se, vyzrál. Od loňského léta do světa poslal nejméně tři plavidla naplněná uhlím. Severokorejci podle bezpečnostních zdrojů agentury Reuters využívají dvě trasy vedoucí přes ruský přístav Nachodka a ostrov Sachalin (mapu obou tras najdete zde)

Třetího srpna loňského roku vyrazila loď plující pod vlajkou ostrova Palau ze severokorejského přístavu Nampo. Na palubě měla podle dokumentace přes 17 tisíc tun uhlí. Směřovala do Nachodky, kde uhlí složila. Odplula odtud 18. srpna. Ve stejném období do přístavu dorazila jiná loď, která na palubu naložila část zásilky uhlí a odvezla ho do jihokorejského přístavu Ulsan, kam dorazila 24. srpna.

Podobně funguje pašování uhlí přes přístav Cholmsk na ostrově Sachalin. Nejméně dvě jihokorejská plavidla do tohoto přístavu dovezla mezi srpnem a zářím 2017 celkem 25 tisíc tun uhlí, které však neprošlo celní kontrolou. Uhlí později naložilo několik čínských plavidel. Podle přístavního záznamu měla směřovat zpět do KLDR, zdroje agentury Reuters však tvrdí, že uhlí skončilo v Jižní Koreji a Japonsku.

„Ruský přístav Nachodka se stal překladištěm pro uhlí z KLDR,“ potvrdil jeden ze zdrojů. Experti na mezinárodní právo uvádí, že tento způsob obchodování s uhlím přímo porušuje aktuální sankce OSN namířené na severokorejský režim.