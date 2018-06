Kim vyhodil před schůzkou s Trumpem velení severokorejské armády

Jihokorejská agentura Jonhap oznámila, že změny se týkají postu ministra obrany, náčelníka generálního štábu a politického šéfa armády. Jejich cílem je údajně omladit velení novou generací důvěryhodných vůdců oddaných Kim Čong-unovi. Armáda se má rovněž v rámci předpokládaného hospodářského rozvoje víc zapojit do realizace infrastrukturních projektů.



Všichni nově dosazení vojáci jsou mladší než jejich předchůdci a mají už jisté zkušenosti z kontaktů se zahraničím, uvádí americké zdroje. „Čeká je hodně rozhovorů s cizími představiteli, dokážou při jednání zasedat, ne se jen opíjet. Umějí se chovat,“ citovala agentura Reuters Michaela Maddena, experta na KLDR z univerzity Johnse Hopkinse.

Severokorejský vůdce by se měl 12. června setkat v Singapuru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle severokorejské státní tiskové agentury KCNA ho však možná čeká ještě jedno vrcholné setkání, a to se syrským prezidentem.

Bašár Asad podle KCNA na konci května projevil zájem o návštěvu Severní Koreje a setkání s Kim Čong-unem. Asad to prohlásil před severokorejským velvyslance v Sýrii, když od něj přebíral pověřovací listiny. Zatím však nejsou žádné další náznaky toho, že je tato cesta naplánována, a syrská vláda na dotazy agentury AP a Reuters o návštěvě zatím nereagovala.

Pokud by se schůzka uskutečnila, bylo by to zřejmě poprvé, kdy by se Kim setkal s nejvyšším představitelem jiného státu přímo v KLDR. Pchjongjang a Damašek udržují dobré vztahy a pozorovatelé OSN obvinili KLDR ze spolupráce se Sýrií na chemických zbraních. KLDR to však popírá. Obě země také čelí mezinárodní izolaci. KLDR kvůli svému jadernému programu a Sýrie kvůli svému postupu během krvavé občanské války.

Podle jihokorejského ministerstva zahraničí Severní Korea navázala diplomatické vztahy se Sýrií v roce 1966, kdy otevřela svoji ambasádu v Damašku. Sýrie otevřela své zastupitelství v Pchjongjangu v roce 1969. Úzká vojenská spolupráce mezi zeměmi pak začala během arabsko-izraelské války v říjnu 1973, kdy KLDR poslala do Sýrie 530 vojáků, včetně pilotů, řidičů tanků a obsluhy raketových systémů.

