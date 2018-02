Na olympiádu dorazila Kimova sestra, setká se s jihokorejským prezidentem

Kimova sestra přiletěla na třídenní návštěvu Jižní Koreje soukromým bílým letounem svého bratra spolu s devadesátiletým Kim Jong-namem, oficiálně nejvyšším představitelem KLDR. Oba přiletěli do Soulu v černém a při přivítání na letišti se podle novinářů usmívali.

Kim Jong-nam se v sobotu v prezidentském paláci v Soulu, takzvaném Modrém domě, setká s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Bude to vůbec poprvé, co některý člen severokorejské vládnoucí dynastie Kimů do Modrého domu zavítá.

Jihokorejská média podle agentury AP spekulují, zda Kim Čong-un zaslal prostřednictvím své sestry jihokorejskému prezidentu poselství s návrhem na mezikorejský summit. Kim Jo-čong zastává pozici místopředsedkyně ústředního výboru Korejské strany práce a je jedním z mála lidí, jimž prý severokorejský vůdce absolutně důvěřuje.

Mladá žena, jejíž věk se odhaduje na 30 let, by mohla vylepšit image severokorejské diktatury. Její přílet podle agentury Jonhap připoutal pozornost desítek novinářů shromážděných na letišti.