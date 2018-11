Kim Čong-un brzy znovu navštíví Jižní Koreu, zamíří také do Ruska

12:36 , aktualizováno 12:36

Vůdce KLDR Kim Čong-un podle svého jihokorejského protějška Mun Če-ina brzy navštíví Soul. Mun to řekl jihokorejskému parlamentu s tím, že se také blíží další summit USA - KLDR. Podle Muna se do Severní Koreje chystá čínský prezident, Kim se vzápětí vypraví do Ruska a má se setkat s japonským premiérem Šinzóem Abem.