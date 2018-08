Co říká Klaus, je na hraně toho, co je únosné, řekl místopředseda ODS

Klaus mladší v rozporu s názorem strany zpochybnil působení českých vojáků v misi v Afghánistánu, za což ho také už v minulých dnech kritizovala poslankyně ODS Jana Černochová.

Občanští demokraté svému kolegovi poslanci, který se v postoji k misím blíží spíše postojům SPD Tomia Okamury, vyčítají, že v článku „Za co umírají čeští vojáci v Afghánistánu?“ například nepravdivě napsal, že Turecko, ač je členem NATO, v Afghánistánu vojáky nemá. Ve skutečnosti jich tam má asi pětistovku, což mu také Černochová v článku, který napsala do Práva, připomněla.

Klaus mladší také na Praze 2, kde je Černochová starostkou, podpořil do Senátu proti kandidátovi ODS Vladimiru Kratinovi kandidáta SPD Ladislava Jakla, dlouholetého blízkého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause staršího.

„Pokud jsem v politice, nekomentuji komentáře straníků,“ řekl na tiskové konferenci místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bauer. Spory uvnitř strany kvůli Václavu Klausovi mladšímu nechtěl komentovat.

Mladá fronta DNES minulý týden zmínila možnost, že by po komunálních volbách mohl Klaus mladší z ODS odejít a postavit se do čela nového projektu. Cílem by měla být kandidatura do Evropského parlamentu v příštím roce, přičemž na kandidátce by ho podle představ lidí z Klausova okolí mohli doplnit Svobodní v čele s Petrem Machem a Jiřím Paynem a Realisté, které vede politolog Petr Robejšek.