Ať odejde do státu, kde mu bude dobře, zaútočil soudce na prezidenta Kisku

Kiska se prostřednictvím své kanceláře vyjádřil, že chápe emoce žalobcovy rodiny a že rozhodnutí soudu respektuje, soudcova slova ho ale překvapila. Zváží proto další právní kroky vzhledem ke „zjevné zaujatosti a nenávisti“ soudce, který svým výpadem poškodil rozhodnutí pozitivní pro žalobce, popradského zubaře Jána France.



Franc je přesvědčen, že se stal obětí „velkého podvodu“; až v roce 2013 zjistil, že v katastru už není veden jako majitel pozemku, který pronajímal zemědělskému družstvu. Spornou parcelu v obci Veľký Slavkov odkoupil Kiska ještě před vstupem do politiky od realitní kanceláře. Podle tisku údajně za 54,420 slovenských korun, přestože cena pozemku v současnosti přesahuje milion eur.

Kiska tvrdil, že pozemky nabyl v dobré víře. To však žaloba podle listu Sme opakovaně zpochybňovala a upozornila mimojiné na neochotu protistrany předložit listiny potvrzující vlastnictví.

„Kdybych já byl prezidentem republiky a jakýkoli soudce by zjistil všechny skutečnosti a souvislosti tak jako já, vzdám se funkce prezidenta republiky, nebudu se ucházet o žádnou jinou politickou funkci, odejdu do státu, kde se cítím dobře, například do Spojených států či Izraele. Pozor, tím nechci tvrdit, že si vysoce nevážím amerického lidu či židovského národa, ale tak bych se zachoval já,“ řekl dnes televizi TA3 soudce okresního soudu v Popradu Miroslav Radačovský.

Prezidentská kancelář poskytla vyjádření, podle kterého ve sporu jsou dva poškození: Kiska, který pozemek řádně a v dobré víře před 20 lety koupil, a Franc, který podle soudce o pozemek neprávem přišel.

„Je nepochybné, že před téměř 20 lety pochybil stát, který všechny právní úkony řádně schválil, a proto Andrej Kiska neměl žádný důvod celé roky pochybovat o platnosti svého čistého listu vlastnictví,“ uvedla prezidentská kancelář podle Denníku N.

„Je to velká úleva, protože člověk má pocit, že spravedlnost existuje a něco tu funguje,“ prohlásil po vynesení verdiktu Ján Franc, který se o pozemek s prezidentem soudil.

Soudce připustil, že Kiska se proti rozsudku ještě může odvolat, ale dodal, že „pokud má etiku, charakter, čest, tak nebude zpochybňovat toto rozhodnutí“. Kiskův advokát Ladislav Scholcz ovšem podle Denníku N odvolání nevyloučil.