Ženeva? Florida? Vlak? Svět spekuluje, kde se Trump sejde s Kimem

Demilitarizované pásmo může zajistit bezpečnost a také infrastrukturu potřebnou k podobné akci. Pokud by se jednalo tam, nemusel by navíc Kim cestovat příliš daleko. Jak připomněla agentura AFP, severokorejský vůdce z KLDR nevyjel od roku 2011, kdy se ujal moci.



Ženeva připadá v úvahu proto, že Kim ve Švýcarsku studoval. Soul se dá podle AFP téměř vyloučit, jelikož pro KLDR to není přijatelné dějiště summitu. Jediným jistějším údajem je zatím to, že by se summit měl konat do konce května.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson v pátek uvedl, že Trump se pro setkání s Kimem rozhodl sám. Příprava summitu si podle něj vyžádá několik týdnů.

„Je to prezidentovo rozhodnutí. Mluvil jsem s ním dnes brzo ráno...prezident už nějakou dobu říkal, že je pro takové jednání a že je ochoten se s Kimem sejít, až bude ten pravý čas. Podle prezidentova úsudku ten čas nyní nadešel,“ řekl Tillerson. Přiznal, že Spojené státy překvapila Kimova vstřícnost při jednání s delegací z Jižní Koreje, které se konalo tento týden.

V každém případě půjde o nejsledovanější diplomatickou akci od návštěvy amerického prezidenta Richarda Nixona v Pekingu v roce 1972, kde ho přijal Mao Ce-tung, nebo od jednání prezidenta USA Ronalda Reagana se sovětským prezidentem Michailem Gorbačovem ve Švýcarsku v roce 1985.

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová řekla, že Trump přijme pozvání k setkání na místě a v době, o níž se rozhodne. Analytici se podle The Guardianu shodují, že by Trump neměl poskytnout možnost společné fotografie z Pchjongjangu.

„Radím prezidentovi, aby nejezdil do Pchjongjangu a aby ani Kim Čong-una nezval do Washingtonu,“ řekl televizi MSNBC bývalý americký velvyslanec v Soulu Christopher Hill.

Hill, který vedl americkou delegaci při šestistranných rozhovorech o Severní Koreji, také řekl, že summit patrně nebude ani v Číně. „Severokorejci chtějí ukázat, že jsou schopni s USA jednat sami, bez čínského prostřednictví,“ řekl Hill a připomněl, že v minulosti se našly velmi kreativní způsoby pro konání summitů. Například Gorbačov se v roce 1989 sešel s Georgem Bushem starším na sovětské lodi zakotvené na Maltě.

Kimova jízda vlakem přes Československo

Známé jsou také vlakové výpravy někdejšího severokorejského vůdce Kim Ir-sena a jeho nástupce Kim Čong-ila, tedy dědečka a otce současné hlavy KLDR. Kim Ir-sen využíval vlaky k zahraničním cestám přes Čínu i Sovětský svaz, i když to znamenalo „přepřahat“ podvozky.

Jeho nejdelší cesta po železnici se konala v roce 1984 a Kim při ní zavítal i do tehdejšího Československa. Vyjel přes Čínu do SSSR a odtud dále do Polska, Německé demokratické republiky, ČSSR, Maďarska, Jugoslávie, Bulharska i Rumunska. Domů se vrátil znovu přes SSSR.

Při cestě do Ruska v roce 2001 měl vlak Kim Čong-ila 22 vagonů a zajišťoval luxusní servis. Na naplánovaných zastávkách se doplňovaly zásoby humrů a vín značek Bordeaux a Beaujolais dopravených letecky z Paříže.

V dubnu 2010 pozorovatelé upozornili na vlak na čínské hranici a vyvodili z toho, že se Kim Čong-il vydává na předem neohlášenou návštěvu Číny. Ukázalo se však, že šlo o běžnou nákladní soupravu a že Kim zůstal v KLDR. Následujícího roku ale Kim podnikl cestu do Ruska za tehdejším prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Setkal se s ním v Ulan-Ude v sibiřském Burjatsku. Z Pchjongjangu urazil 4500 kilometrů. Kim Čong-un je u moci od otcovy smrti v roce 2011.

„Trump skočil do tématu, o němž nic neví“

Dalším otazníkem je, jak se Trump na setkání připraví. Severokorejci jsou považovaní za ostřílené diplomaty, poznamenává AFP, zatímco americké ministerstvo zahraničí přišlo po Trumpově nástupu do funkce o mnoho specialistů na korejský problém.



Již více než rok není obsazený post amerického velvyslance v Jižní Koreji. A zvláštní představitel Spojených států pro severokorejské záležitosti Joseph Yun, který byl hlavním komunikačním kanálem Washingtonu s Pchjongjangem, minulý měsíc rezignoval z „osobních“ důvodů.

Profesor Robert Kelly z univerzity v jihokorejském Pusanu poznamenal, že summity se obyčejně konají po dlouhém vyjednávání na nižších úrovních, kde se předjedná množství detailů. „Trump, jemuž jde o publicitu, skočil rovnýma nohama do tématu, o němž nic neví,“ napsal Kelly na Twitteru.