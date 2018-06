Přestaňte vynášet tyrana do nebes, vzkazují severokorejští umělci v exilu

Song Byeok byl severokorejským oficiálním umělcem. Když si vládnoucí elita všimla jeho nadání, rozhodla se ho využít ke státní propagandě. Každý den psal protiamerické slogany, maloval šťastné Korejce při práci a zvěčňoval Kimovu dynastii.

„Umění v Severní Koreji může být jenom krásné. Bezdomovci v něm neexistují a všichni jsou buclatí a dobře najedení,“ svěřil se Song stanici BBC.

V roce 2002 utekl malíř do Jižní Korereje. Podařilo se mu to poté, co přežil gulag, kde bylo mučení na denním pořádku. Když teď světová média zobrazují Kima jako nového miláčka diplomatické scény, je to pro Songa a spoustu dalších, kteří podobným peklem prošli, šokující.

Mnozí státníci se nemohou dočkat, až se setkají s mužem, kterého donedávna odsuzovali kvůli držení jaderných zbraní a hrubému porušování lidských práv. „Idealizují diktátora a jeho režim. Celé je to úplně špatně,“ říká Song.

Jiného emigranta ze Severní Koreje, který se dřív podílel na státním kresleném seriálu o západních špionech, Kimova současná sláva také pobouřila. „Ti, co tyhle věci říkají, nikdy neviděli Severokorejce jako mě a moji rodinu, kteří byli týraní. O tom, jak mizerné jsou naše životy, nic nevědí.“

Umělec, kterého odsoudili za prodej kopií severokorejských filmů do zahraničí, považuje Kimovu přehlídku se světovými lídry za absurdní. „Tohle jenom posílí jeho image v Severní Koreji a spoustě lidem to vymyje mozky,“ říká.

Umělci by se jednoho dne rádi vrátili do bezpečné Severní Koreje. „Chtěl bych v Pchjongjangu uspořádat výstavu na důkaz svobodného projevu. Je to můj životní sen,“ svěřil jeden z respondentů BBC.

Stejně jako mnozí experti vidí však emigranti zásadní obrat k lepšímu spíše skepticky. Nedávné setkání diktátora s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem bylo také považováno za historický okamžik, konkrétní změnu režimu však nevyvolalo.

Na otázku lidských práv v severokorejském režimu prý během setkání „relativně krátce došlo“, řekl americký prezident během tiskové konference po skončení summitu s Kim Čong-unem. Na novinářský dotaz ohledně severokorejských vězňů odpověděl slovy: „Myslím, že jsou dnes jedněmi z nejšťastnějších výherců.“