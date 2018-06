Kim byl za hvězdu, Trump přikyvoval. V KLDR natočili film o summitu

Od chvíle, kdy severokorejský diktátor začal na jaře rozjíždět svou diplomatickou misi a setkal se s prezidenty Číny a Jižní Koreje, vykreslovala severokorejská média svého vůdce jako průkopnického mírotvůrce. Nic však nepřineslo severokorejské propagandě takové žně, jako Kimovo setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.



Setkání vůdců dvou národů, které byly po více než sedm dekád zapřísáhlými nepřáteli, se pro severokorejská média stalo zlatým dolem. Z něj média mimo jiné vytěžila i propagandistický film, který opěvuje Kim Čong-una jako největší hvězdu “summitu století“, píší The New York Times.

„Singapur už navštívilo mnoho světových vůdců, ale ještě nikdy, nikdy v historii, se v ulicích města nesešlo tolik lidí, kteří by chtěli zahraniční státní návštěvu přivítat. Ulice byly nacpané lidmi uctívajícími našeho skvělého vůdce, který se v nepřehledných a složitých vodách mezinárodní politiky pohybuje s neuvěřitelnou bystrostí,“ popisuje snímek Kimův příjezd do Singapuru.

Film nezapomíná zdůraznit výrazný obrat v Trumpově rétorice. Ten Kima na summitu označil za velmi talentovaného muže, ačkoliv ještě před rokem pro něj měl jen slova opovržení, když ho zlostně nazýval „rakeťákem“, a vyhrožoval, že na Severní Koreu sešle oheň a zkázu.

Kim ale ve vyjadřování nebyl o nic mírnější. Amerického prezidenta v minulosti označil za duševně pomateného ignoranta. Trumpa film celkově ukazuje v pozitivním světle, přestože ho korejská státní média ještě donedávna kritizovala a démonizovala.



Záběry z lepšího světa

Pozoruhodný prvek filmu tvoří záběry ze Singapuru. Severokorejští občané díky nim mají možnost na okamžik vystrčit hlavy z totalitní reality a nahlédnout do bohatého a svobodného vnějšího světa. V Severní Koreji se totiž zahraniční zpravodajství obvykle zabývá výhradně katastrofami, nehodami, válkami, nemocemi a násilím.



Otevřenost vůči okolnímu světu ve filmu projevuje i sám Kim. Obdivuje čisté a krásné budovy a prohlašuje, že jeho země by se mohla od Singapuru učit v oblasti ekonomického rozvoje.

„Zpráva, kterou film přináší Severokorejcům je jasná. Kim Čong-un je nebojácný vůdce, který jedná s Američany jako se sobě rovnými a sebevědomě vystupuje na mezinárodní scéně,“ analyzuje dokument Kim Jong-hjun, profesor Severokorejských studií na univerzitě v Soulu.

Celý film je sestříhaný takovým způsobem, aby se zdálo, že to byl právě Kim kdo vedl jednání, zatímco Trump pouze poslouchal a přikyvoval. Za propagandistickými záběry lze ale zřetelně vycítit, že by Kim rád přinesl své zemi lepší budoucnost, ke které by mu Spojené státy výměnou za denuklarizaci mohly pomoct.

Moment, kdy si oba lídři potřásají rukama před vlajkami svých států je ve filmu popsaný jako “ konec nepřátelství a začátek nové éry dialogů a spolupráce.“

Snímek končí Kimovým návratem domů, kde svého vůdce na letišti nadšeně vítají tisíce lidí s vlajkami a květinami. „Celá země překypuje pýchou, sebevědomím a neutuchajícím nadšením, protože v jejím čele stojí vynikající, celosvětově uznávaný vůdce,“ říká vděčně hlas ženské vypravěčky.