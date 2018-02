Exšpionka KLDR varuje před olympiádou Soul: Kimovi nevěřte, jen vás využije

V roce 1987 tehdy pětadvacetiletá vycvičená agentka Kim Hjon-hi společně s ostříleným kolegou Kim Song-ilem v přestrojení za japonské turisty uložili časovanou bombu do jihokorejského letounu, který směřoval z Bagdádu do Soulu. Všech 115 cestujících na lince 858 při explozi zahynulo.

Šílený plán údajně vymyslel sám tehdejší severokorejský vůdce Kim Ir-sen (dědeček nynějšího vládce Kim Čong-una), aby vyvolal napětí u jižních sousedů a narušil chystanou letní olympiádu v Soulu.

Kim Hjon-hi na snímku z července 2010

Vloudila se však chyba. Při odletu z Bahrajnu byla Kim Hjon-hi zatčena a sebevražda ampulkou cyankali, kterou měla schovanou v cigaretě, se jí nezdařila. Odvezli ji do Soulu a nastal kolotoč výslechů. V dubnu 1989 ji odsoudili k smrti, později však dostala od jihokorejského prezidenta milost. Dnes žije a pracuje v Jižní Koreji, kde se také vdala a má dva potomky.

Dramatický příběh ukazuje, čeho všeho bylo tehdejší severokorejské vedení schopné, aby narušilo olympiádu. Obávalo se totiž, že hry se stanou výkladní skříní úspěchů Jihu a Sever ztratí tvář.

O tři desítky let později bude Jižní Korea co nevidět znovu hostit olympijské hry, tentokrát zimní. Situace – alespoň zdánlivě – vypadá o poznání jinak. Diktátor Kim Čong-un se vyslovil pro oteplení vztahů, týmy Severní a Jižní Koreje budou při zahájení pochodovat pod společnou vlajkou, obě země dokonce složily společný hokejový tým.

Zatčená Kim Hjon-hi na letišti v Soulu (15. prosince 1987)

Idylka?

Kim Hjon-hi, která se už dávno zbavila ideologických manipulací, které jí v mládí Severokorejci vtloukali do hlavy, si to nemyslí. Naopak varuje politiky v Soulu: Nic se nezměnilo, nevěřte režimu Kim Čong-una, jen vás využije.

„Využívají Jižní Koreu k překonání svých obtíží, k dosažení svých cílů neváhají popravovat své vlastní lidi včetně příbuzných. Nenechte se zmást, Severní Korea se v ničem nezměnila,“ citoval ji v úterý server CNN.

Žena, která se podle vlastních slov snaží celý zbytek života odčinit svůj hrozný skutek (část svých příjmů posílá rodinám obětí), tvrdí, že přežila jenom proto, aby světu připomínala, čeho je severokorejský režim schopen. „Jako živý svědek terorismu Severní Koreje říkám pravdu. Stojím na frontové linii, Pchjongjang je totiž nadále ve válce, přinejmenším pokud jde o ideologii,“ řekla Kim Hjon-hi dále.

Zdá se, že řada Jihokorejců přemýšlí podobně. Poté, co v pondělí dorazil do Jižní Koreje přípravný tým umělecké skupiny ze Severu, vypukly v zemi demonstrace, na nichž se pálily portréty Kim Čong-una. Mnoho obyvatel Jihu se obává, aby se z her nestala Kimova propagační estráda.