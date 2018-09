Jihokorejského prezidenta v Pchjongjangu vítal Kim a bouřící dav

Mun Če-in se tento týden na summitu se svým severokorejským protějškem Kim Čong-unem pokusí oživit pozastavené rozhovory mezi KLDR a Spojenými státy o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

Vrcholná schůzka Kima a Muna je letos již třetí. Je to však poprvé po 11 letech, co se nejvyšší představitel Jižní Koreje vydal do severokorejské metropole, kde stráví tři dny.

Předchozí dva letošní summity Kima a Muna byly v demilitarizovaném pásmu na hranici obou zemí.



Jihokorejský prezident si v úterý po výstupu z letadla vřele potřásl rukou se svým severokorejským protějškem. A pozdravil se i s tisíci nadšenými Severokorejci v tradičních korejských krojích, kteří se na letišti sešli.

Mnozí z nich mávali květinami, severokorejskými vlajkami a modro-bílými vlajkami s obrysem mapy Korejského poloostrova. Oba vrcholné představitele doprovázely jejich manželky.

Mun by měl během svého třídenní pobytu v Pchjongjangu s Kimem jednat dvakrát. Do metropole KLDR si s sebou přivezl také skupinu podnikatelů, včetně dědice konglomerátu Samsung I Če-jonga a představitelů firem jako Hyundai Motor či LG.

Podle expertů se jihokorejské firmy připravují na možné investice v KLDR, pokud budou sankce vůči Severní Koreji zrušeny.