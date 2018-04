Kimova letadla do USA nedoletí, píší média před summitem s Trumpem

Severní Korea během uplynulého roku provedla sérii testů naznačujících, že vyvinula raketu schopnou zasáhnout Spojené státy. Zda tam bez mezipřistání doletí i Kimova letadla, však tak jisté není.



„Dělali jsme si legraci z toho, co mají. Jsou to staré kusy. Bavili jsme se jejich zastaralými sovětskými letouny,“ řekla pro americký list The Washington Post bývalá analytička CIA Sue Mi Terry, která měla za vlády George Bushe mladšího oblast Korejského poloostrova na starosti.

Jednání o historickém summitu nyní probíhají „s vůlí a upřímností“, píše americký deník The New York Times s odkazem na jihokorejského prezidenta Mun Če-ina. Vzhledem k tomu, že USA a KLDR nemají vybudované diplomatické vztahy, však jde o jednání logisticky více než složitá. Mu Če-in popsal, že se mimo jiné dojednává i samotné místo schůze.



A zatímco severokorejská metropole Pchjongjang se nezamlouvá americkým diplomatům, Kim Čong-un se bude pravděpodobně zdráhat odcestovat do Washingtonu, který vládnoucí dynastie Kimů dlouhá léta obviňuje z pokusů svrhnout jejich režim. Kompromisem tak může být demilitarizovaná zóna na hranicích mezi oběma Koreami, Čína nebo Rusko, ale i Mongolsko, Švédsko či Švýcarsko.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un

Kim si může půjčit cizí letadlo, image by mu to však nevylepšilo

I vzdálené evropské země by však mohly být problém, pokud by se Kim Čong-un rozhodl pro vlastní letadlo. Cestou by totiž musel někde doplnit palivo, což by mohlo podkopat image mocné KLDR. A vzhledem k tomu, že mnohé země na režim uvalily sankce, je také otázka, kde by případné mezipřistání proběhlo.

Severokorejské aerolinky Air Koryo údajně disponují letadly, která jsou schopna na jeden zátah zaletět necelých pět tisíc kilometrů. Na cestu do USA je však třeba téměř dvojnásobek.

Kim Čong-un, který je sám pilotem, byl v minulosti spatřen například v sovětském iljušinu Il-62, médii rázem přejmenovaném na Air Force Un, či ukrajinském stroji An-148. V minulosti už se navíc letadla KLDR několikrát potýkala s technickými potížemi a musela se vrátit nebo nouzově přistát.



Kromě cesty vlastním letounem se pak nabízí ještě jedna varianta. „Jihokorejci nebo Švédové by (Kima) mohli odvézt, to by nebyl problém. Ale bylo by to trapné,“ míní analytik Centra strategických a mezinárodních studií Victor Cha.

Také Curtis Melvin z blogu North Korean Economy Watch říká, že by si Kim na dálkový let mohl vypůjčit zahraniční letadlo. „Ale asi by to nebyl zrovna signál, který chcete vyslat domácímu publiku. Po summitu by Kim navíc musel to letadlo vrátit. A bůhví, jak by to probíhalo.“