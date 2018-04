ANALÝZA: Patero možností, proč severokorejský diktátor Kim Čong-un „vyměkl“

Hodně otázek, málo odpovědí. Spekulací je jako zrníček máku. Zde je pět nejčastěji zmiňovaných teorií, které se snaží poodhalit myšlenkové pochody Kim Čong-una:



1 Chřadnoucí ekonomika

Z hlediska vývoje hospodářství je severokorejský režim extrémně zranitelný. Zásadní zostření ekonomických sankcí po loňských zbrojních testech KLDR, ale zejména kolaps obchodu s Čínou – například vývoz zboží ze Severní Koreje se meziročně snížil o devadesát pět procent – to vše muselo Kima chtě nechtě vystrašit.

„Přesné údaje sice nejsou k dispozici, ale odhaduje se, že celkový zahraniční obchod KLDR je nyní nejslabší od konce korejské války,“ uvedl nedávno americký ekonomický analytik William Brown.

Domácí ekonomika není v žádném případě schopna výpadek nahradit, naopak je vystavena obrovským tlakům. To už je pořádný důvod, aby Kim ukončil výhrůžky a začal vysílat vstřícné signály. Podle této teorie ho tedy donutila zasednout za jednací stůl slabost.

2 Pocit moci z jádra

Podle jiné teorie, kterou zastává třeba jihokorejská analytička Jean Leeová, to však bylo naopak. Kimovou motivací k tomu, aby se po letech izolace vynořil na světové scéně, nebyla nouze, ale pocit moci. Jednalo by se o vyvrcholení pečlivě propracované a prováděné strategie, jejímž trumfovým esem je ovládnutí jaderných zbraní.

Teď mě musí brát jako sobě rovného i supervelmoc USA, uvažuje podle této teorie diktátor. Sejdu se s Donaldem Trumpem a svět uvidí naši sílu. V tomto případě by ovšem režim nejspíš o plné denuklerizaci neuvažoval a doufal, že vyjedná jinou, pro něj příznivější dohodu. Doma by se pak Kim prezentoval jako jednoznačný vítěz.

3 Hra o čas

Tato teorie částečně souvisí s tou předchozí. Podle ní se Kim mohl zaleknout válečných výhrůžek nevyzpytatelného Trumpa a začal hrát o čas. Představuje si, že summity s šéfem Jižní Koreje Mun Če-inem a Trumpem mu umožní delší dobu lavírovat. Jistou vstřícností a utlumením nepřátelské rétoriky se pokusí omezit sankce, získat legitimitu, případně navát písek do soukolí pevného spojenectví USA a Jižní Koreje. To vše za cenu co nejmenšího omezení jaderných a raketových programů a dalších symbolických kroků, které režim nebudou moc bolet.

4 Myslí to vážně

Tato teorie je podle expertů nejméně pravděpodobná a blíží se sci-fi. Znamenala by, že despota prozřel (možná se vzpomínkou na studia ve Švýcarsku) a chce se výměnou za plnou denuklerizaci soustředit na novou prosperitu Severokorejců.

5 Všechno dohromady

Nejpravděpodobnější je, že za „polepšením“ Kima stojí divoká směs všech předchozích motivů.

Historický summit korejských vůdců provázely úsměvy: