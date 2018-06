Pikantní summitová potíž: kdo za Kima zaplatí hotel?

To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují peníze, řekl Švejkův feldkurát Katz a Kim Čong-un se tím zhruba řídí.



A tak je tady naléhavá otázka: Nechcete náhodou prospět světovému míru a zatáhnout vůdci KLDR bydlení v luxusním hotelu při singapurském summitu s Donaldem Trumpem?

Nemá na to. Prý.

Kim už si vybral, kde chce bydlet. Má to zásadní háček, vlastně pořádnou Hlavu 22.

Vůdce země s atomovkami nemůže bydlet v nějakém penzionu.

Jenže má prázdnou peněženku. Někdo to za nás musí zaplatit, vzkázali Severokorejci. Nabízí se přirozeně USA. Dokonce řekly, že by to klidně udělaly. Chtějí jednat, jde o atomové bomby a mír po skoro sedmdesáti letech neuzavřené staré války a neustálého strachu z nové, tak jeden hotel navíc klidně zaplatí.

Ale chudoba u Kimů cti netratí, a tak KLDR dala najevo, že Amerika účet zatáhnout nemůže, protože by to bylo pro Kima urážlivé.

Jak by to taky vypadalo, když by za vás nepřítel musel platit.

Je tady ale ještě jeden háček, další Hlava 22. Kdyby Trump nechal účty za KLDR zaplatit, musel by vlastně podat demisi, aby ho mohli zavřít. Jsou tady přece sankce vyhlášené americkou vládou, podle nichž je zakázáno jakkoliv financovat korejský režim.

A tak se hledá, kdo by nakonec hotel Kimovi zaplatil. Zvláštní: z běžného pohledu vypadá stejně trapně, jestli by platili Američané, nebo někdo jiný, v KLDR to však asi vidí jinak.

Nedá se ale říct, že při výběru ubytování by Kima svírala příslovečná proletářská skromnost.

Hotel Fullerton, kde chce při summitu spát, je jedna ze singapurských ikon. Majestátní neoklasicistní budova, jakou byste spíše čekali někde v Evropě. Na fasádě obrovské antické sloupy, vypadá spíš jako opera, úhlednější Reichstag nebo hlavní pošta, přičemž tím posledním skutečně byl.

Letmé zkoumání webové stránky hotelu ukazuje, že noc v prezidentském apartmá stojí šest tisíc dolarů. Nejlevnější pokoj měli včera za sto osmdesát amerických dolarů, což je na dnešní poměry velmi laskavá cena, ale taky tam nabízeli pokoje za sedm set dolarů.

KLDR má zřejmě určitou finanční deviaci, protože o placení nákladů, které si jiné státy hradí samy, žádá v poslední době nějak často.

Naposledy letos v zimě za ni Jižní Korea platila za pobyt severokorejského týmu na zimní olympiádě. Když před čtyřmi roky navštívila americká delegace KLDR, aby vyjednala propuštění dvou amerických zajatců, režim je hostil opulentní večeří o dvanácti chodech. Pak Američané dostali účet jako v hospodě.

Americký list The Washington Post, který se zprávou o potížích s placením hotelu přišel, napsal, že je to důsledek „politiky slunečního svitu“, kdy bohatá Jižní Korea platila severu cokoliv, na co si vzpomněl. Rozmazlila ho tak, že režim, který může vyrábět jaderné zbraně a mít čtvrtou nejpočetnější armádu světa, se tváří, že nemá na hotelový účet.

Pikantní je, že Kim má sbírku nejdražších aut, nechává si posílat ze Švýcarska hodinky, z Dánska vepřové a z Íránu kaviár. Kouří cigarety Yves Saint Laurent, jejichž krabička stojí přes tisíc korun.

Ale zřejmě chce rafinovaně pumpnout imperialisty.

Zatím to vypadá, že pobyt zaplatí Singapur. Ale nabídnout se jistě může každý.

Je však třeba vzít v úvahu, že nejde jen o Kima, ale také o jeho delegaci, ochranku, rádce, spojaře, lékaře, sluhy a řidiče i pancéřové limuzíny. A pozor, k účtu patří i minibary.