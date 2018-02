Keňské krávy koketují s moderní technikou. Chytrá krabička odhalí zloděje

Technologie s názvem Chipsafer by měla v budoucnu nahradit současná zařízení, která pracují na principu implantace čipů a vysokofrekvenčním vysílání, uvádí server Quartz. Jejich nevýhodou je, že pohyb zvířete je možné zjistit jen na velmi krátkou vzdálenost.

Chipsafer funguje jinak. Inženýři nejprve do terénu nainstalují na velkou plochu systém senzorů. Ty pak zachytávají signál z GPS zařízení, která mají zvířata připnutá na uchu nebo na obojku. Malá krabička má v sobě i akcelerometr. Přes satelit putují data nejprve do sídla firmy k analýze a následně k farmáři.

Vývojáři systému stále zdokonalují pokročilé algoritmy, které dokážou automaticky vyhodnotit anomálie v pohybu zvířat. Tyto anomálie mohou ukazovat, že zvíře někdo ukradl, nebo že je nemocné. „Jen z dat o pohybu dokážeme zjistit celou řadu věcí. Například rozdílné nemoci se projeví na pohybu jinak,“ popisuje zakladatelka a ředitelka Chipsafer Victoria Alonsoperezová. Systém je zatím ve fázi testování, k dispozici ho mají vybraní farmáři v Namibii a v Keni.

Komplikované nasazení do praxe

Bernard Bett z výzkumné organizace International Livestock Research Institute uvedl, že Chipsafer může přinést i cenná data do studia dopadů globálního oteplování. „V některých částech Keni jsou stále častější velká sucha, bude zajímavé sledovat, jak na to reagují zvířata,“ vysvětluje. Z dat by podle něj mohla vzniknout podrobná mapa na vodu chudých oblastí. Takové informace mohou být důležité i při předvídání případných konfliktů, které se o vodu v budoucnu podle odborníků povedou.

Překážkou však může být nasazení nové technologie do praxe. Proti se staví někteří farmáři a pochopitelně také zloději dobytka. Problémem je i cena. Magazín Tropical Animal Health and Production loni publikoval studii, podle které jsou afričtí farmáři ochotni do technologií na monitoring investovat pouze dolar měsíčně na jedno zvíře.

Takové náklady však odpovídají pouze obyčejnému identifikačnímu štítku, který se přichycuje do ucha zvířete. Přesné náklady při nasazení technologie Chipsafer zatím inženýři neznají. Alonsoperezová odhaduje, že určitá forma pronájmu zařízení by mohla přijít na tři dolary měsíčně na jedno zvíře. Záležet však bude na konkrétní zemi a velikosti stáda.

Podívejte se na prezentaci systému Chipsafer: