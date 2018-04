Koše na basket na tyčích, kruhy na stromě. Africké děti žasly nad sporty

Olympiáda na Rusinga Island, kterou připravil pro děti Ostrova Naděje dobrovolník Tomáš, je v plném proudu ;)

-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

The Olympics on Rusing Island, which a volunteer Tomas prepared for children from the Island of Hope, is in full swing;)