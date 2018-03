Řekni mámě, že ji miluji. Děti z hořícího kina volaly rodičům

Jedenáctiletý Sergej Moskalenko je podle serveru Evening Standard v komatu. Patří však mezi ty, kterým se alespoň podařilo dostat z hořící budovy - vyskočil z okna ve čtvrtém patře a narazil na stříšku pod sebou.

Jeho rodiče jsou mezi těmi, kteří požár obchodního domu v Kemerovu nepřežili. Tragédie má už 64 obětí, přes deset lidí se stále pohřešuje.



V mnoha rodinách je to však opačně. Mezi oběťmi je podle odhadů přes 40 dětí, další se pohřešují a naděje, že ještě žijí, jsou prakticky nulové. Třináctiletá Maria Morozová údajně psala rodičům přímo z hořícího kina. „Hoří tu. Vypadá to, že se loučím.“ I ona pravděpodobně zemřela.

„Všechno hoří. Dveře jsou zavřené. Nemůžu odejít, nemůžu dýchat,“ psala Viktoria ‘Vika’ Pochankina své tetě. Ta jí poradila, aby si svlékla oblečení a zakryla si nos. „Řekla mi: Teto, řekni mé rodině, že je miluji. Řekni mámě, že jsem ji milovala.“ Teta dívky popsala, že v obchodním domě mohlo být až deset dívčiných spolužáků, jejich učitel i rodiče. Ti nechali děti v kině a šli nakupovat. Proto přežili.

Stejně jako několik náctiletých. „Pamatuji si, že tam byly svíčky. Odešel jsem do herny a dohadoval jsem se s teenagery, kteří hráli bez zaplacení. Popadl jsem těchto deset kluků a holek a vyvedl jsem je na ulici. Tím jsem je zachránil. Hned jak odešli, jsem si všiml kouře. Bylo tam mnoho dětí. Fotili se s dinosaurem. Běžel jsem tam a vzal ty děti, dokud jsem ještě mohl dýchat. Bylo tam tolik kouře,“ popsal pro server lenta.ru pracovník ostrahy.

Sovětský labyrint se zavřenými nouzovými východy

Ve čtvrtém patře je několik kinosálů a herní zóna pro děti. Nachází se tam labyrint, autodrom, kluziště a herní automaty. Ve třetím patře je malý zoopark. Kromě obchodů a kaváren se v obchodním středisku nachází také sauny, bazén, biliár, vše v nonstop provozu.

Podle zpráv z místa provozovatelé obchodního domu Zimní třešeň a kina porušili hned několik předpisů. Svědci vypověděli, že neslyšeli požární alarm. A když uprostřed filmu do sálu kdosi vtrhl a volal „hoří, hoří“, na chodbě už byla oblaka černého kouře.

Všichni návštěvníci navíc museli prchat jen jedním vchodem, druhý - nouzový - byl podle přeživších zavřený. List Evening Standard budovu popisuje jako sovětský labyrint jen s velmi málo okny, jedním schodištěm, jednou výtahovou šachtou a jedním eskalátorem.

„Je to hrozné. Velmi těžko hledám slova, abych promluvil o dětech, které byly upáleny zaživa. Desítky životů jsou ztracené a velmi pravděpodobně bude nalezeno ještě více těl,“ uvedl místní politik Anton Gorelkin s tím, že viníci musí být potrestáni.



„Věřím, že lidé, kteří si plnili kapsy miliony z provozu tohoto obchodního domu, věděli, že jednou budou ty peníze smrdět krví. Ať už je za požárem jakákoliv příčina, dětská hra nebo žhářství, to nebylo to, co způsobilo smrt. Tu zavinila absolutní absence funkčních požárních alarmů a hasicích přístrojů. Zavřené nouzové východy, které ten obchoďák proměnily v past,“ pokračuje.

„Děti zemřely vedle nouzových východů. Věděly, kam mají běžet, šly správným směrem, ale dveře byly zamčené,“ dodal. Oheň se mezitím v troskách znovu rozhořel a hasiči se jen těžko dostávají ke zdroji požáru. Hrozí, že se budova zřítí.