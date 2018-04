Kdybychom čekali, byli bychom spolupachateli chemických útoků, řekl Stropnický

„Česká republika jednoznačně vnímá postup spojenců jako vzkaz komukoliv, kdo by chtěl v Sýrii, ale i jinde ve světě, pokračovat v používání chemických zbraní. Všechny lidi na světě musely hluboce zasáhnout obrázky, které jsme viděli v minulých dnech. O tom, že byly použity chemické látky není sporu,“ uvedl Stropnický.

Česká republika byla podle něj od svých spojenců v NATO předem informována o připravovaném útoku i jeho podobě. Stropnický jej označil za legitimní, ač do jisté míry ilegální, protože postrádal pověření Rady bezpečnosti OSN.

„Rada bezpečnosti nebyla schopná v souvislosti se situací v Sýrii schopná přijmout žádné rozhodnutí. Všechny takové návrhy byly vetovány Ruskou federací. Proto lze hovořit o legitimitě, protože je i přesto potřeba dát vědět, že existuje hranice, za kterou není možné zajít,“ řekl Stropnický.

„Kdybychom čekali na mandát, budeme pasivními svědky, a tedy už skoro spolupachateli toho, co jsme viděli minulý týden. A to samozřejmě nejde,“ uvedl. V příštích dnech se podle něj objeví mohutná vlna dezinformací, která bude mít za cíl zamlžit skutečnou podstatu věci.

„Bude se spekulovat a vymýšlet. Objeví se zřejmě i falešná videa. Rád bych upozornil naše občany, aby to dělili minimálně deseti a vždy si informace ověřovali z několika zdrojů,“ řekl Stropnický a dodal, že českým občanům v tuto chvíli nehrozí v souvislosti s konfliktem v Sýrii žádné nebezpečí. „A kdo se bude snažit tvrdit opak, hazarduje,“ řekl.

Reakce z ruské strany byla podle Stropnického předvídatelná. Český ministr zahraničí se nicméně podivil nad tím, že se celou situaci Moskva snaží nastínit jako ponížení ruského prezidenta Vladimira Putina.

Je potřeba najít mírové a politické řešení, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo zahraničních věcí ve svém prohlášení připomnělo, že Česká republika v minulých dnech ostře odsoudila barbarský útok proti civilnímu obyvatelstvu v Dúmá a vyzvala k jeho okamžitému a nezávislému vyšetření.

Vláda podle něj bude i nadále vystupovat proti jakémukoliv použití chemických zbraní. „Plně podporujeme činnost Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise k Sýrii a mezinárodních mechanismů k vyšetření útoků chemickými zbraněmi, stejně jako přísné potrestání pachatelů,“ dodalo ministerstvo v prohlášení.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše byl úder v Sýrii nevyhnutelný. Pro Českou republiku je užití chemických zbraní nepřijatelné, uvedl. Čeští vojáci na Golanech jsou v pořádku, uvedlo Ministerstvo obrany.

Ministryně obrany Karla Šlechtová svolala na sobotní dopoledne jednání krizového štábu, který by měl posoudit rizika pro Českou republiku v souvislosti s útokem USA a dalších zemí v Sýrii.

ODS a TOP 09 útok schvalují, komunisté s ním nesouhlasí

Podle předsedy ODS Petra Fialy je útok na Sýrii správnou reakcí na nedávný chemický útok proti obyvatelům Sýrie. Chemický útok podle něj nelze tolerovat.

Komunisté naopak s nočním útokem nesouhlasí. Předseda KSČM Vojtěch Filip úder v prohlášení na webu komunistů odsoudil, podle něj není útok nikdy řešením. Také mluvčí Hradu se k úderu v Sýrii vyjádřil kriticky, vojenský zásah je podle něj vždy až poslední možností. Útok na Sýrii odsoudil například i ruský velvyslanec v USA.

„Jednoznačně odsuzuji útok USA, Británie a Francie v Sýrii,“ uvedl předseda komunistů Filip, který je také místopředsedou Sněmovny. „Vojenské ataky nikdy nepřispěly k řešení, naopak přiostřují napětí, a právě tento útok může mít katastrofický dopad,“ doplnil.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil po útoku na Sýrii sdělili, že chemický útok na civilisty nemohl zůstat bez odezvy. „USA, Francie a Velká Británie daly nočním raketovým útokem na Sýrii Asadovi, ale i celému světu, jasný vzkaz, že použití chemických zbraní proti občanům je překročením Rubikonu a nemůže zůstat bez reakce Západu. Odpovědnost za stav v Sýrii nese Asad a jeho spojenci Rusko a Írán,“ uvedl.

Pirátská strana ve svém vyjádření uvedla, že odsuzuje používání chemických zbraní a podporuje vznik mezinárodní vyšetřovací komise, která by události ve městě Dúmá objasnila. „Zásah nepovažuji za něco, co by vedlo k vyřešení situace či donutilo kohokoliv k dodržování lidských práv a plnění mezinárodních dohod. Lidem v Sýrii se neuleví vojenským zásahem, ale politickým řešením,“ komentoval útok předseda Pirátů Ivan Bartoš.