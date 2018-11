Kavárnice napsala na Facebook, že chodí málo lidí. Teď je v podniku plno

Vážení přátelé, předem děkuji těm, kteří můj příspěvek dočtou do konce :) . Potřebuji vás všechny :) - pozvat na oběd nebo večeři do kavárny, která pomáhá. Nyní potřebujeme pomoct my!

AKTUALIZACE : JSTE ÚŽASNÍ!!!! Stále mi chodí stovky dotazů, jak nám můžete pomoci finančně - moc si toho vážím a připojuji speciální odkaz, který jsem díky vám založila. https://www.darujme.cz/vyzva/1200689

Kavárna je plná, díky VÁM, prosím vydržte, mějte s námi a s naší obsluhou trpělivost :) a hlavě zůstaňte nám věrní i v dalších týdnech a měsících :) Mé překvapení a slova díků se nedají popsat!! :)

Už 15 let pomáhám handicapovaným dětem díky neziskovce Zajíček na koni.. Děti o které se staráme postupně vyrostly a potřebovaly, abychom jim nabídli možnost seberealizace, a tak jsme před pár lety založili kavárnu, kde mohou pracovat. A to nejen ti co jsou schopní doopravdy něco dělat a i zvládnou spolehlivě obsluhu, ale i ti, kteří potřebují stálý dohled a doprovod a jejich hlavní činností a radostí je (jen) skládání ubrousků. Pro někoho JEN, pro ně SKLÁDÁNÍ UBROUSKŮ V KAVÁRNĚ!!! Bohužel se naše kavárna stále potýká s existenčními problémy, které jsme do teď, tak nějak zvládali. Nyní ale hrozí, že se po Vánocích naše mládež už nebude mít kam vrátit. A proto se na vás všechny obracíme s PROSBOU! Potřebovali bychom navýšit počet hostů, DÍKY VÁM!!! Navýšení hostů o 30 lidí denně, je pro nás neskutečně moc a znamenalo by to udržitelnost kavárny. PROSÍME přijměte POZVÁNÍ do naší kavárny AdAstra v Podskalské ulici na Praze 2. Pojďte k nám na oběd, na večeři!!!! :) :) Jako poděkování Vás po obědovém meníčku nebo večeři zveme - po sdělení hesla ,,kavárna na Facebooku´´, na vynikající kávu nebo čaj zdarma :)

PROSÍM POMOZTE NÁM zachránit to, co pro jiné znamená VŠECHNO!

Budeme rádi za každé sdílení, doporučení :) Kdyby se nám podařilo dát dohromady základnu 180ti lidí, kdy každý přijde 1x za týden, tak budou moct naše postižené ,,děti´´ pracovat dál a to za sdílení stojí!!!!!

DĚKUJEME!!!!!

p.s. Na fotce je Maruška, je jí 26 let, má Douwnův syndrom a autismus. V kavárně pracuje už několik let každé úterý před polednem. A hlavně.. JE TO MOJE SÉGRA, na kterou jsem neskutečně hrdá, že zvládne odnést kávu a nerozlít jí :) a moc bych si přála, aby mohla roznášet kávu a skládat ubrousky dál. Děkuju všem!!!!!!! Moc děkuji za každý oběd a večeři, který se díky vám prodá!

Veronika.

AKTUALIZACE : Děkuji, děkuji všem!!! jste neskuteční, píšete, voláte, ptáte se :) Postupně se budu snažit odpovědět všem :) Nejčastěji se ptáte na číslo účtu, kde nám můžete pomoct - https://www.darujme.cz/vyzva/1200689

nebo transparentí účet 2300738014/2010 VS 777 Dále se ptáte, co ještě děláme :) tedy, mimo letních a zimních táborů také vozíme handicapované děti na koních :) a pomáháme spoustě dětem díky : http://jezisek.zajiceknakoni.cz/ a díky vám!!!!

www.cafeadastra.cz

www.zajiceknakoni.cz