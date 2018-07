Lidé z kauzy H-System mohou dostat dávku 50 tisíc, soukromník nabízí byty

Soukromý podnikatel je ochoten pronajmout osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem na šest měsíců, uvedl starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka. Samotná obec podle něj nemá lidem v současnosti jak pomoci.



„Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není možnost ty lidi v obci ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé,“ řekl Babka.



Nabídku bytů z Kokořínska označil za úžasnou. Připustil však, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické. „Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, oni nebudou toto chtít. Musíme se domluvit já a (družstvo) Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim,“ dodal.



Starosta Babka již zaznamenal také názory, že by měla být ve prospěch těchto lidí založena veřejná sbírka. „Sbírku musí potvrdit kraj a na to čekáme měsíc, než uděláme veřejnou sbírku. To už ty lidi budou sedět někde na chodníku. Tam je šílený ten termín do měsíce,“ poznamenal starosta.



To nejsou neplatiči, mají svých problémů dost

Obec se podle něj snažila lidem z dotčených domů vždy pomoci. „Mají své právníky, oni je zastupují. Kdykoliv byl soud, tak oni přicházeli a potřebovali různé věci od obce. Chtěli společenské záruky, zastupitelstvo dalo několikrát za ně společenskou záruku,“ uvedl.



„To nejsou neplatiči, to jsou inženýři, to jsou doktoři. To nejsou bezdomovci, kteří se chtějí někde chytit. To jsou lidi, kteří jedou naplno, kteří dávají léta daně do obce. Obci nedělají žádné problémy, oni mají svých problémů dost,“ řekl.

Pomoc nabízí i ministerstvo

Slíbený mimořádný příspěvek od státu pro obyvatele domů ve středu potvrdila iDNES.cz mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová. „Pokud lidé prokážou, že se nachází v tíživé situaci, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50 000 korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-System, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu,“ uvedla prostřednictvím mluvčí resortu kandidátka na ministryni Jana Maláčová ČSSD.

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3 410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51 150 korun.

Výše poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci na kauci je na posouzení příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Na základě správního uvážení a dle zákona o pomoci v hmotné nouzi může být dávka mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje poskytnuta až do výše tohoto nákladu. V případě poskytnutí mimořádné okamžité pomoci na úhradu kauce se částka zasílá přímo na účet pronajímatele, které je uvedeno v prohlášení majitele bytu o následném uzavření nájemní smlouvy.



Premiér chce by měl být mediátorem jednání

Premiér Andrej Babiš má být zprostředkovatelem v jednání bytového družstva Svatopluk a konkurzního správce H-Systemu Josefa Monsporta. Dohodli se na tom dnes na společném jednání v Praze.



„S panem Monsportem jsme se setkali dnes ráno, vysvětlil nám, jak funguje věřitelský výbor a historii. Pak jsme se setkali se zástupci dotčených obyvatel, kteří do toho dali svoje poslední úspory a teď, na základě překvapivého rozhodnutí soudu, mají opustit svoje domovy. Je absurdní, že tato kauza trvá už skoro 20 let. Požádali nás, abychom se stali mediátorem a zprostředkovali vzájemné setkání. Je evidentní, že tyto dvě strany jsou v nepřátelském vztahu. Obě strany mají finanční představy, které jsou dost vzdálené. Ptali jsme se, co pro ně můžeme udělat, v tuto chvíli nás požádali o mediaci. Pan Monsport souhlasil a měli bychom se všichni sejít asi v pondělí,“ řekl ke schůzkám premiér Babiš.