Snad lidé postaví barikády, reaguje na rozhodnutí o vystěhování poškozený

Nejvyšší soud rozhodl, že někdejší klienti společnosti H-System se musí vystěhovat ze svých bytů, protože je má správce konkurzní podstaty prodat a uspokojit tak stejným dílem všechny věřitele. Obyvatel jedné z osmi bytovek v Horoměřicích s tím ovšem nesouhlasí.

„Zaplatili jsme, abychom měli kde bydlet a teď nám to stát chce vzít. To je naprostá nehoráznost. Nedokážu si to představit. Snad lidi začnou stavět barikády a nikoho tam nepustí. Je to největší výzva k občanské neposlušnosti, jakou naše novodobá historie pamatuje“ řekl iDNES.cz Junek.



Později svá slova mírnil s tím, že stavění barikád není tolik pravděpodobné, protože většina obyvatel je již důchodového věku. I proto ho děsí možnost, že by se za měsíc mělo vystěhovat šedesát domácností. Bojí se, že nakonec skončí všichni ve stanech někde na poli, což je prý přes léto snesitelné, ale v zimě to bude asi horší.

Stát nás zradil

„Mám teď v sobě tolik emocí, že si tu nejhorší variantu nedovedu představit. V takovém případě bych asi zvažoval emigraci. Nejradši bych se odstěhoval do jiné země, kde by mi stát zajistil nějakou právní jistotu,“ konstatoval dále Junek. Stát podle něj zradil jeho a další desítky rodin, které si zaplatily bydlení.



V zahraničí bude také hledat pomoc. Nyní se musí poradit s právníky, ale chce podat stížnost Evropskému soudu pro lidská práva, protože všechny ostatní možnosti už jsou vyčerpány.

Po zveřejnění rozhodnutí Nejvyššího soudu se s ním spojily i ostatní rodiny, stejně jako on jsou z verdiktu v šoku.

Junek: Správce prodal pozemky pod cenou

Uvedl, že zpeněžením jejich bytů se žádná nerovnost nenapraví, jak argumentoval soud. Správce konkurzní podstaty má podle něj dost prostředků, aby věřitele uspokojil. „Šidí stát, kde může, protože má peníze ukryté v daňových rájích a Nejvyšší soud rozhodne v jeho prospěch, tak kde to žijeme,“ zmínil Junek



Správce podle něj rozprodal pozemky za mizivé ceny svým známým a teď se chce „hojit“ na poctivých lidech, kteří si dostavěli byty za své peníze

„Po krachu H-Systemu jsme do toho vložili další svoje peníze a ty domy jsme dostavěli. Správce po té dostavbě zahrnul naše domy do konkurzu a chtěl by je využít, aby se z nich částečně sanovali všichni klienti. Je to pro nás naprosto nepřijatelné,“ uvedl Junek.



Zmínil, že průměrná rodina zaplatila společnosti H-System milion korun. Další milion pak dala na dostavbu bytu a zhruba milion korun pak stálo vybavení.