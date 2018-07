Firmy si při vracení dotací podmínky jako Imoba nekladou, shodují se úřady

Padesátimilionovou dotaci, kvůli níž je obviněný mimo jiných premiér Andrej Babiš (ANO), vrátila Imoba v pátek. Díky tomu, že ji vrátila v určené lhůtě, neporušila rozpočtovou kázeň.

Vrácení dotace však předcházela výzva ze strany Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy a následně prodloužení lhůty pro firmu patřící do Agrofertu. Během této lhůty firma jednala s dotačním úřadem o dobrovolném vrácení peněz.

Podle důvodové zprávy k dohodě, kterou schvaloval Výbor regionální rady v čele se středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO), Imoba vrácení dotace podmínila sepsáním dokumentu, který bude obsahovat postoje obou stran, tedy příjemce dotace i ROP.

Imoba ve svém stanovisku odmítá porušení dotačních pravidel. Zároveň tvrdě kritizuje zprávu vyšetřujícího orgánu OLAF, na jejímž základě chtěl ROP finance vrátit. OLAF podle společnosti při svém vyšetřování porušoval základní procesní práva. I přes tato prohlášení však Imoba dotaci vrátila. A to údajně kvůli ztrátě důvěry v rychlé posouzení celé věci nezávislým soudem a kvůli neobjektivnímu zpravodajství o kauze, které ji dlouhodobě poškozuje.

Nutno dodat, že ROP ve „své“ části nesouhlasí s tvrzeními Imoby.

Kvůli měsíčnímu prodloužení lhůty pro vrácení dotace a posléze uzavřené dohodě se veřejnost začala zajímat, jestli dotační úřad nevyšel Imobě nadmíru vstříc vzhledem k politickým vazbám na v současnosti nejsilnější politické hnutí ANO.

Redakce iDNES.cz proto oslovila další regionální dotační úřady, jestli je postup středočeského ROP obvyklý. Ukázalo se, že samotná výzva i lhůta k dobrovolnému vrácení je běžným nástrojem, jak problematickou dotaci vyřešit. Výhodné to je pro obě strany, příjemce nemusí čelit daňovému řízení a ROP zároveň odpadá časově, administrativně i právně náročnější vymáhání.

„Vždycky je lepší smírná cesta než cesta nějakých sporů,“ komentovala to předsedkyně výboru a hejtmanka Pokorná Jermanová. Schválení dohody nakonec přivítala i krajská opozice. „Já to vítám, protože to je nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak podezřelou dotaci vrátit do veřejných rozpočtů,“ uvedl člen výboru regionální rady za STAN Věslav Michalik.



Například ROP Střední Morava poskytl statistiku, že od roku 2015 výzvu k dobrovolnému vrácení využili ve 109 případech, z toho v 84 případech příjemce peníze vrátil.

„Než začneme vystavovat postihy podle daňového řádu, tak musíme vyzvat příjemce k dobrovolnému vrácení,“ potvrdila iDNES.cz ředitelka ROP Severozápad Jana Havlicová. Za preferovanou variantu to označili i další šéfové dotačních úřadů.

Uzavření dohody je ujednání navíc, míní šéfka ROP Severovýchod

S čím se naopak jiné úřady nesetkávají, je podmínka příjemce, že dotaci vrátí, pokud vznikne dohoda, do níž vtělí svá stanoviska. Navíc v tom smyslu, že dotaci vrací, přestože pravidla neporušil. Všichni oslovení však upozornili, že ke konkrétní dohodě mezi středočeským ROP a Imobou se vyjadřovat nemohou, jelikož ji neznají.

„Takový případ jsme rozhodně neměli,“ řekla v obecné rovině Havlicová z ROP Severozápad. Nicméně s vyjádřeními nesouhlasu se během své praxe setkala. „Oni k tomu můžou říct v podstatě cokoli, je to jejich právo, ale nic to nezmění na tom, že ty prostředky vrátí,“ dodala. Podle Havlicové měla nejspíš Imoba potřebu se takto ohradit kvůli medializaci případu.

„Žádné dohody jsme nikdy nesepisovali. Ta dotace se vrací na základě výzvy podle zákona a v zákoně žádná povinnost uzavírat nějakou dohodu není. To už je ujednání navíc,“ uvedla pak její kolegyně z ROP Severovýchod Helena Kubíčková s tím, že příjemce buď peníze vrátí, nebo nevrátí. „Pokud to nevrátí, tak se rozjíždí daňové řízení a na něj jsou navázané sankce,“ doplnila.

Dohody, v nichž by příjemce nesouhlasil s vrácením, prý neuzavírá ani ROP Jihovýchod. „My požádáme o dobrovolné vrácení a proč to chceme. A když dostaneme peníze, tak už se není o čem dál bavit,“ popsal pro iDNES.cz jeho ředitel Artur Zatloukal. Ani si nevzpomíná, že by si někdo kladl podmínky jako Imoba. Nanejvýš prý sepisovali dokument, že vrácením je problém vyřešen.

Podle Zatloukala by ani nedávalo smysl sepsat smlouvu o vrácení dotace a zároveň v ní říct, že není proč. Upozornil však, že konkrétní dohodu ohledně Čapího hnízda nezná.

„Mohl bych spekulovat, že když dojde k vrácení dotace, a zákon říká, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, tak se někdo bude případně v soudním řízení bránit a vyžadovat třeba nižší trestní sazbu, protože je vlastně škoda zahlazena. Ale to je pouze spekulace,“ uvedl už minulý týden středočeský zastupitel Michalik.



Na stíhání Babiše a dalších obviněných by však podle advokáta Tomáše Sokola vrácení dotace nemělo mít vliv. Z trestního zákoníku totiž podle něj obecně vyplývá, že dotačního podvodu se dopustil ten, kdo v žádosti o poskytnutí dotace uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, respektive podstatné údaje zamlčí.