Bradáčová nařídila kontrolu v kauze Čapí hnízdo, důvody nekomentuje

O dohledu v pátek informoval server iROZHLAS.cz. Zástupci vrchního ani městského státního zastupitelství nechtěli komentovat, proč nechal úřad Lenky Bradáčové práci podřízeného zkontrolovat, ani jak vnitřní dohled dopadl.



„Vrchní státní zastupitelství v Praze iniciovalo v měsíci říjnu tohoto roku provedení vnitřního dohledu, který byl vykonán městským státním zástupcem,“ uvedl Mojmír Frček z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Výsledky kontroly nechtěl komentoval. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala uvedl, že se nejedná o veřejně přístupné informace.

„To jsou všechno interní informace, dotýkají se přímo úkonů v tomto probíhajícím řízení. Takže nelze k tomu podávat bližší informace, neboť by to byl zásah do těch úkonů, které jsou neveřejné,“ uvedl Cimbala pro iDNES.cz



Vrchní státní zastupitelství nyní zvažuje, že postup podřízeného prověří samo. „Státní zástupce zdejšího státního zastupitelství si vyžádal potřebné informace k tomu, aby mohl rozhodnout, zda jsou dány důvody pro případný výkon vlastního dohledu,“ dodal Frček.



Jen hraničně akceptovatelná délka vyšetřování

Interní kontrolu Vrchní státní zastupitelství nařídilo ještě před vypuknutím aféry kolem možného zavlečení Babišova syna Andreje na Krym. Podle deníku Právo požádal Šaroch minulý měsíc švýcarské úřady o přezkoumání zdravotního stavu Babiše mladšího, který podle premiéra trpí schizofrenií. Znalci z oboru psychiatrie by měli určit, zda je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu i nadále schopen zúčastnit se vyšetřování.

Úřad vedený Lenkou Bradáčovou se průběhem kauzy Čapí hnízdo zabýval v rámci dohledu už loni. Tehdy vrchní státní zástupkyně označila délku vyšetřování za „jen hraničně akceptovatelnou“, za práci podřízeného městského zastupitelství se ale postavila.



Městské zastupitelství prodloužilo termín pro vyšetřování kauzy Čapí hnízdo do konce letošního roku, minulý týden ale připustilo, že ani to nebude stačit. „S ohledem na nadále probíhající procesní úkony přichází prodloužení vyšetřování v úvahu a policejní orgán i státní zástupce musí tuto skutečnost zvažovat jako reálnou,“ uvedl Cimbala. Právě kvůli prodloužení zahájil sám dozorující státní zástupce Šaroch prověrky práce policistů, kteří mají vyšetřování kauzy Čapí hnízdo na starosti.