V Nepálu havarovalo při přistání letadlo, po nárazu začalo hořet

Neštěstí se stalo ve východní části letiště. Britský deník The Independent napsal, že letoun mířící do Káthmándú z bangladéšského hlavního města Dháka skončil mimo ranvej a narazil do nedalekého fotbalové hřiště.



Dvoumotorový stroj Bombardier Dash 8 Q400 podle BBC vyjel po přistání z dráhy. Po nárazu začal letoun hořet. Na fotografiích je patrné, že z místa nehody stoupá hustý černý kouř.



„Snažíme se dostat požár pod kontrolu. Na další podrobnosti čekáme,“ prohlásil mluvčí letiště. Podle některých informací bylo v letadle 78 lidí, lokální zpravodajské servery hovoří o 67, BBC pak uvádí 67 cestujících a čtyři členy posádky.

Sedmnáct lidí se podařilo zachránit, přesný počet obětí není znám. Mluvčí místní policie uvedl, že bylo z letadla zatím vyneseno osm mrtvých.

Let BS211 bangladéšské společnosti US-Bangla Airlines podle serveru Flightradar směřoval z Dháky do Káthmándú. Na nepálské letiště dosedl ve 14:20 místního času.



Stroj Bombardier Dash 8 je kanadské turbovrtulové letadlo určené pro dopravu na regionálních linkách. Uspořádání sedadel uvnitř stroje je standardně dvě sedadla, ulička, dvě sedadla. Letadlo má kapacitu 37 až 78 cestujících v závislosti na typu. Podle Centra pro letectví (CAPA) byl let Dháka-Káthmándú první mezinárodní trasou, kterou začal dopravce nabízet. Poprvé ji cestující využili 15. května 2016.

Mezinárodní letiště v Káthmándú bylo po nehodě uzavřeno a letadla, která na něj směřovala, jsou odkláněna jinam.



Nepálská metropole Káthmándú leží v centru země.