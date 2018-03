Europoslankyně Konečná potvrdila kandidaturu na předsedkyni KSČM

Další detaily ke své kandidatuře Konečná nesdělila. Už minulý týden uvedla, že tento krok zvažuje (více v článku Komunismus s něžnou tváří? Favoritkou na lídra KSČM je nyní Konečná).

„Kateřina Konečná by měla přijít jako představitelka nové generace do vedení strany. Ona by to splňovala, má bohaté zkušenosti jako poslankyně i europoslankyně. Kdyby kandidovala na předsedu, mohla by to posunout,“ uvedl dříve komunistický hejtman Ústeckému kraje Oldřich Bubeníček.

Konečná má dlouholeté zkušenosti z Poslanecké sněmovny, kde usedla v červnu 2002 v jednadvaceti letech jako nejmladší ze všech zákonodárců. V dolní komoře vydržela až do června 2014.



Poté se přesunula do Štrasburku a Bruselu jako jednička na komunistické kandidátce do Evropského parlamentu.

Současný předseda Vojtěch Filip loni uvedl, že už post obhajovat nebude. Posléze ale změnil názor. O funkci se uchází i místopředseda ÚV KSČM pro ideově politickou práci a komunikaci Josef Skála.