Léčitelka nutila chlapce, aby se přiznal, že zneužil mladší sestru

Samosoudce Petr Kacafírek projednával případ za zavřenými dveřmi. V jednací místnosti připustil kromě protistran pouze rodinné příslušníky. Vyloučení veřejnosti zdůvodnil „ohrožením mravnosti“. Autor článku mohl vstoupit do soudní síně až na samotný závěr hlavního líčení, kdy byl vyhlášen rozsudek.



Aktérka případu – devětačtyřicetiletá Katarína Kuňová – jinak též ezoterická léčitelka „Kačenka“ a osobní koučka z pražských Vršovic, figurovala před několika lety v projektu monstrózního betonového Centra Maják, které se pro avennisty stavělo v osadě Ptyč na Křivoklátsku.



VIDEO: Původně školící středisko Avenny, pak přestavba na podzemní trezor:



VIDEO: Tajemná pevnost Maják Ptyč u Berounky (listopad 2013)

Letos v dubnu obžaloval státní zástupce Kuňovou z vydírání. Rozsudek, který soud vyhlásil ve středu, si žena poslechnout nepřišla. Nedorazil ani obžalovaný otec poškozeného chlapce, chyběly i obě obhájkyně. Všichni se omluvili, přítomnost štábu iDNES.tv u předchozího hlavního líčení jim byla nepříjemná.

Udělají si z tebe děvku

Léčitelka a koučka Katarína Kuňová

Podle rozsudku chtěla Kuňová v září 2016 ve své kanceláři v Praze 10 dostat ze sedmnáctiletého chlapce přiznání, že sexuálně zneužíval svoji mladší sestru. „S tím, že ona (Kuňová) to ví a pokud tak (chlapec) neučiní, věc oznámí na policii, on bude vyšetřován, obviněn, odsouzen a totálně všemi odepsaný. Popsala mu útrapy, jimiž bude nucen projít ve vězení od bachařů a spoluvězňů,“ rekapituloval průběh incidentu soudce Kacafírek.



Chlapcův „výslech“ je zaznamenán na nahrávce, kterou Kuňová natočila. Soud tento záznam během hlavního líčení přehrál. Léčitelka chtěla, aby chlapec souhlasil s tím, že ho začne kontrolovat a „pokud nebude konat dle jejích představ, tak ho udá a zasadí se o co nejpřísnější trest“.

Chlapec podle své výpovědi nechápal, proč to po něm Kuňová chce. Odmítal se přiznat a trval na tom, že nic neudělal. Do vypjaté situace se následně vložil chlapcův otec. Jeho totožnost není možné s ohledem na ochranu mladistvého zveřejnit.



„Chytil ho (syna) pod krkem, řval na něj, že je hajzl, ať se přizná. Následně mu oba opět líčili útrapy, které zažije ve vězení. Obžalovaný (otec) mu řekl, že si tam z něj udělají děvku, obžalovaná Kuňová mu řekla, že se ve vězení bude říkat, že si to koště strčil do zadku sám,“ pokračoval soudce.

„Neměli právo se takto chovat, i kdyby to podezření v jejich myslích bylo silné. Měli podat trestní oznámení a vyšetřování nechat na policii. Toto jednání nelze tolerovat,“ zdůraznil Kacafírek.

Motiv zůstal nejasný

Drsný incident a několikaměsíční policejní vyšetřování, které skutečně následovalo (skončilo odložením, neboť se sexuální zneužití nezletilé sestry neprokázalo – pozn. red.) chlapce psychicky vážně poznamenalo. Zřejmě i proto, že měl otce rád a nebyl schopen pochopit, proč se začal chovat tak nepřátelsky.



K možnému motivu, tedy k tomu, co mohlo Kuňovou a rozvedeného muže k jednání vést, se soudce vyjádřil jen stručně. „Zda to byl motiv (otce) ve snaze získat tu dceru do své péče, i když z opatrovnického spisu vyplývá, že s ní nijak zvlášť nekomunikoval, nebo byl obžalovaný ovlivněn obžalovanou Kuňovou, to už je spekulace,“ uvedl samosoudce. „Jednání je protiprávní, podíleli se na něm oba, proto byli uznáni na vinu,“ dodal.

Za přečin vydírání dostala léčitelka rok vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let a peněžitý trest ve výši 30 tisíc korun. „Jak jsme slyšeli emotivní projev paní Kuňové, ona si za tím jednáním stojí. Uváděla sama, že by ho udělala znovu, pokud by se dostala do takové situace a měla by jakožto nedostudovaná právnička a psycholožka vyšetřovat. Uložený trest by měl alespoň částečně zabránit případnému obdobnému excesu,“ vysvětlil soudce.



Chlapcův otec byl potrestán stejným podmíněným trestem, pouze finanční sankci soudce snížil. Muž, který není příliš majetný, má zaplatit 10 tisíc korun.



Na dotaz iDNES.cz nechtěl otec chlapce svoje jednání komentovat. K obžalobě se nevyjádřila ani Kuňová. Žena pouze opakovala, aby ji kameraman nenatáčel. „Myslím si, že tam se jedná o něco jiného, než o co se pokoušíte,“ řekla, aniž by vysvětlila, co má na mysli.



Z alternativní zdravotnice milionářkou

Katarína Kuňová, která pochází z Bratislavy, pracovala v minulosti jako zdravotní sestra v pražském IKEMu. V devadesátých letech se začala věnovat alternativní medicíně a spolu se svou kamarádkou – webovou designérkou – Hanou Přádovou založila spirituální školu „zdraví těla a duše“ Avenna (latinsky Stéblo).



Ženy si říkaly Kačenka a Hanička. Nazývaly se gnostičkami, tedy těmi, kdo znají odpovědi na otázky o původu světa. Na svém webu slibovaly návody „jak se uzdravit, jak vyřešit problémy ve vztahu k sobě i k ostatním, jak správně pochopit hlubší souvislosti svého života a jak s nimi pracovat“.

„Odhaduji, že tyto dámy získaly pro své učení alespoň na nějakou část života možná stovky nebo několik málo tisíc lidí,“ řekl před dvěma lety iDNES.cz religionista Zdeněk Vojtíšek, který se několika seminářů zúčastnil.



„Nemůžu se ubránit pocitu, že jde o kult osobnost paní Kačenky a vy všichni jste zmanipulovaní členové nějaké sekty, ze které si opět někdo udělal předmět svojí výdělečné činnosti a vy to všichni konzumujete i s navijákem,“ napsal na web Avenny jeden z komentujících. Označení ‚sekta‘ však Kuňová s Přádovou odmítají.

Rozestavěné Centrum Maják Ptyč v červnu 2013

Později se obě ženy seznámily s manželkou uhlobarona a miliardáře Pavla Tykače Danielou (dnes Kuchtovou), která je začala finančně podporovat. I díky její štědrosti se začalo před deseti lety stavět u Berounky majestátní železobetonové centrum zvané „Maják Ptyč“. Pro členy hnutí se mělo stát jakousi novodobou archou, žít v ní měla i zvířata.



Monstrózní stavba spolkla téměř miliardu korun. Původní projekt ale dokončen nebyl, přátelství Kuchtové s léčitelkami totiž v roce 2013 náhle skončilo. Movitá mecenáška obě gnostičky dokonce zažalovala. V případě Hany Přádové se domáhala toho, aby jí vrátila 15 milionů korun. Kuchtová tvrdila, že šlo o půjčku, u soudu to ale nebyla schopná prokázat a spor prohrála.



VIDEO z roku 2016: Žalované léčitelky Hana Přádová (v černém) a Katarína Kuňová (v černých brýlích, skrývající se za fialovými deskami):



VIDEO: Exmanželka Tykače žaluje zakladatelky Avenny

Od Kataríny Kuňové žádala Kuchtová vrácení 35 milionů korun, které jí prokazatelně poslala na účet. Soudní pře se opět týkala toho, jestli šlo o půjčku, či o dar. Spor měl řešit Okresní soud v Příbrami. Hned u prvního jednání se obě strany dožadovaly toho, aby byl přítomný novinář z jednání vyloučen.



Soudkyně to odmítla a právní zástupce Daniely Kuchtové vzal po krátkém telefonátu s klientkou žalobu zpět. Tykačova exmanželka raději bitvu o 35 milionů vzdala, než aby se detaily, za jakých léčitelce peníze poskytla, dostaly na veřejnost. „Kačenka“ se ještě letos soudila s Kuchtovou o náklady řízení, šlo o statisíce.



V poslední době se Katarína Kuňová živí koučinkem. Pořádá víkendové kurzy o svědomí, kde řeší například to, jaký hlubší význam má Anděl blažené či žalostné smrti. Jako osobní koučka si za sezení trvající 55 minut účtuje čtyři tisíce korun.