Katalánec přišel o oko po zásahu gumovým projektilem, viní policisty

Muž byl projektilem zasažen do oka, na které kvůli tomu oslepl, informoval španělský deník El País.

„Rád bych byl posledním, koho ve Španělsku a v Katalánsku zranil gumový projektil,“ řekl v úterý na tiskové konferenci Espaňol. Na videu, které zveřejnil například katalánský deník El Periódico, muž popsal, jak ke zranění přišel.

Spolu s několika dalšími lidmi se 1. října pohyboval v okolí školy Ramona Llula, která měla sloužit jako volební místnost pro referendum. Hlasování ale Madrid zakázal jako neústavní, a proto měla španělská policie pokyn mu zabránit. Katalánci ovšem někde místnosti vpředvečer referenda obsadili, aby se v nich hlasovat mohlo.

Katalánský hudebník Roger Espaňol:

Španělská policie do školy Ramona Llula vnikla násilím, kladivem rozbila prosklené dveře, jak zachytily záběry na sociálních sítích, a zabavovala urny. „Šel jsem se domů převléct do suchých šatů, protože pršelo. Když jsem se vrátil, policie už nakládala urny do aut,“ popsal události Roger Espaňol. Dodal, že lidé se podle něj chovali nenásilně, ruce měli nad hlavou a volali „chceme volit“.

Espaňol popsal, že už z místa zásahu odcházel směrem ke svému domu a právě v tom okamžiku ho zasáhl gumový projektil. „Nevím, jak ani odkud střela přišla, najednou mě zasáhla do oka, bolestí jsem upadl na zem,“ popsal Espaňol, který podal stížnost na tři policisty.

Na základě amatérského videa katalánského novináře tvrdí, že střelec střílel asi z 15 metrů. Jeho služební číslo nešlo ze záběru identifikovat, dva velitele ale ano.

Gumové projektily se nesmí požívat už tři roky

Gumové projektily by podle některých expertů měly být použity jen v krajní situaci, když jde policistům o život. Existuje několik typů těchto nábojů, z nichž některé mohou člověka zabít. Katalánský parlament schválil zákaz použití gumových projektilů pro katalánskou policii (Mossos d’Esquadra) v prosinci 2013, v platnost zákaz vstoupil v dubnu 2014.

Referendum o nezávislosti Katalánska uspořádala regionální vláda 1. října navzdory varování z Madridu, že odporuje ústavě. Už před jeho konáním španělská policie zabavovala volební lístky a urny.

Zásah španělské policie při referendu si podle závěrečné zprávy katalánské ministerstva zdravotnictví vyžádal 1066 zraněných, kteří vyhledali ošetření v nemocnici. Z toho 966 v den referenda a 75 v následujících třech dnech. Valná většina zranění (886) byla lehká, 173 zranění označilo katalánské ministerstvo za střední a sedm lidí bylo zraněno vážně. Poslední zraněný opustil nemocnici 20. října.

Katalánská policie byla při referendu rovněž v ulicích přítomna, podle Madridu se ale chovala příliš pasivně, za což čelí obvinění i tehdejší šéf katalánské policie Josep Lluís Trapero. Ten byl odvolán spolu s vedením Katalánska koncem října poté, co Madrid dočasně převzal přímou správu nad touto autonomní oblastí kvůli snahám regionálních představitelů o nezávislost.