Nezbývá nic jiného, než vyhlásit nezávislost, velí katalánský vicepremiér

Představitelé Katalánska se do čtvrtečních brzkých ranních hodin radili o dalším postupu. Schůzka podle informací deníků El País a El Mundo nepřinesla shodu. Mezi katalánskými politiky přetrvává spor o to, zda má katalánský regionální parlament jednostranně vyhlásit nezávislost. Druhou možností by bylo vyhlášení předčasných voleb.

Schůzky, která začala ve středu v 19:00 SELČ, se účastnil předseda katalánské vlády Carles Puigdemont, jeho blízcí spolupracovníci a další zástupci katalánské koaliční vlády. S napětím očekávaná a opakovaně odkládaná schůze katalánského parlamentu by mohla podle španělských médií začít v 17:00 SELČ. Parlament by měl zasedat až do pátku.

Už několikátý den proti postupu Madridu protestují v ulicích Katalánska tisíce lidí. Největší setkání se ve čtvrtek očekávají v Barceloně, Tarragoně, Gironě a Lleidě. Do ulic zde hodlají vyjít zejména zástupci unie studentů.

Ve čtvrtek bude o dalších krocích Madridu jednat také speciální senátní komise, před níž měl právo obhajovat své postoje i katalánský premiér Carles Puigdemont. Ten to ale ve středu odmítl s tím, že Madrid se už rozhodl aplikovat článek 155 španělské ústavy a omezit autonomii Katalánska. Do Senátu vyslal svého zástupce. Senát by měl o omezení autonomie rozhodnout v pátek dopoledne. Posléze se očekává reakce Katalánců.

Odtržení nebo předčasné volby?

Katalánští separatisté nejsou v dalším postupu jednotní. Část z nich volá po okamžitém vyhlášení samostatné katalánské republiky, jiní navrhují uspořádat předčasné volby. Právě vyhlášení regionálních voleb je jednou z podmínek Madridu, jak může katalánská vláda omezení autonomie zabránit. Většina katalánských médií odpoledne informovala, že Puigdemont tento krok zvažuje a možná vypsání voleb oznámí už ve čtvrtek.

Katalánský vicepremiér Oriol Junqueras prohlásil, že jedinou možností je vyhlášení nezávislosti regionu. „Budeme pracovat na tom, abychom prosadili myšlenku vytvoření republiky. Máme k tomu demokratický mandát,“ prohlásil podle serveru The Guardian.

Samotní obyvatelé Katalánska jsou v otázce nezávislosti podle dřívějších průzkumů rozděleni zhruba půl na půl.