Tajemní bandité řežou ženám v Kašmíru copy, lid podezírá i indické vojáky

Policie za poslední měsíc řešila více než stovku podivných případů, kdy ženy nahlásily útoky maskovaných mužů, kteří jim uřízli copy. K přepadení prý často došlo přímo v domovech obětí. Policie měla zpočátku podezření, že ženy trpí halucinacemi.



Nejvyšší volená představitelka oblasti Mehbúba Saídová nedávno na Twitteru uvedla, že stříhání copů je snahou „vytvořit davovou hysterii a snížit důstojnost žen“ ve státě Džammú a Kašmír. Policie ale stále nemá žádné podezřelé ani stopy, které by vysvětlily motiv útoků.

„Máme strach,“ říká čtyřicetiletá Taslíma Bilálová, které neznámý pachatel ustřihl vlasy minulý týden v jejím domově ve Šrínagaru. Uvedla, že se snažila strhnout masku z útočníkova obličeje. „Byl ale velmi silný a málem mi zlomil krk,“ vypověděla.

Jen o pár dní dřív 16letou neteř Bilálové uhodil neznámý pachatel cihlou do hlavy. Když v nemocnici procitla, její vlasy byly pryč. Jiné ženy zase vylíčily, že upadly do bezvědomí poté, co na někdo nastříkal jakousi chemickou látku, kterou úřady ještě neidentifikovaly.

Tajemné krádeže copů vyvolaly strach a paniku v tomto silně militarizovaném sporném himálajském regionu, jehož převážně muslimská populace je traumatizována desítkami let konfliktu mezi separatisty a indickými vojáky.

Podobné případy krádeží vlasů neznámými bandity byly letos hlášeny i z jiných míst Indie, včetně severních států Harijána a Uttarpradéš. Nikde ale tyto útoky nevyvolaly takovou paniku jako v Kašmíru. Tamní muslimky si tradičně nechávají narůst dlouhé vlasy stejně jako ženy v ostatních částech Indie, většina si je ale zakrývá šátkem.

„Někdo se snaží oslabit ženskou energii“

Separatističtí vůdci, rozčilení počátečními reakcemi policie, prohlašují, že tyto útoky jsou „dílem indických vládních organizací“, které se snaží ponížit obyvatele Kašmíru, z nichž mnozí nesouhlasí s indickou nadvládou.



Někteří obyvatelé podezírají indické úřady a přímo obviňují vojáky a policisty, že útoky provádějí, nebo že poskytují ochranu těm, kdo jsou za ně zodpovědní. „Chceme vědět, kdo je viníkem. Policie, armáda nebo civilisté?“ říká Bilálová.

Policejní šéf Munír Ahmad Khán kritiku odmítá. „V prvé řadě je důležité znát motiv těchto činů, nemusíme znát hned pachatele. Až bude odhalen motiv, bude pro nás snadné případ vyřešit,“ uvedl. Úřady za informace o pachatelích nabízejí odměnu 9 000 dolarů.

Zdravotničtí experti vyloučili, že by si ženy útoky vymýšlely. „Tyto případy dále zkomplikují psychické problémy, které jsou na tomto území rozšířené,“ uvedl Muhammad Makbúl, který vede katedru psychiatrie na šrínagarské lékařské fakultě.



Další akademička uvedla, že ji tyto útoky nepřekvapují. „Z historického pohledu vlasy vždy symbolizovaly sexualitu a přemíru ženské energie, což mohou mužské síly vnímat jako hrozbu,“ řekla Saiba Varmaová, která působí na Kalifornské univerzitě v americkém San Diegu. „Usekávání copů se zdá být jasným příkladem toho, že se někdo snaží tuto ženskou energii oslabit,“ dodala.

Není to poprvé, co podobné zprávy šíří strach v Kašmíru, který trpí násilnostmi v podstatě nepřetržitě od roku 1947, kdy Indie a Pákistán získaly nezávislost a začaly si dělat na oblast nároky. Znepřátelené země od té doby svedly o toto hornaté území dvě války a každá z nich ho část spravuje. Na indické straně povstalecké útoky a následné operace indické armády připravily od roku 1989 o život nejméně 70 000 lidí.

Při mohutných protiindických demonstracích počátkem 90. let si někteří lidé začali stěžovat, že v jistých čtvrtích regionu v noci straší duchové. Mnozí přitom obviňovali příslušníky indických polovojenských oddílů, že se převlékají za duchy, aby děsili místní obyvatele.