Politici si ve Varech vždy podávali ruce. Bez ČEZ jich ale výrazně ubylo

0:40 , aktualizováno 0:40

Karlovarský filmový festival patřil v minulosti nejen hvězdám showbyznysu, ale také politikům, podnikatelům a lobbistům. Leteos je to jinak. Hvězdy sice dorazily, ale politiků je jako šafránu. A zasvěcení hovoří o tom, že za to může mimo jiné změna v pozici generálního partnera. Tím byl do loňského roku energetický gigant ČEZ.