Zdravověda, horský terén i vlastenectví. Nový školní předmět už má osnovy

Slovo „branná“ ministryně v názvu určitě mít nechce, protože by příliš připomínal podobný školní předmět za komunistické éry. Při něm děti nacvičovaly třeba i průchod zamořeným územím po atomovém výbuchu.

„Uvažuji o tom, že by to byla jedna hodina za čtrnáct dní,“ řekla ve čtvrtek Šlechtová. Koncepci předmětu už měsíc a půl připravují společně úředníci ministerstev školství a obrany.

Podle Šlechtové výchovu podporuje i sociální demokracie, která s hnutím ANO vyjednává o koalici. V těchto dnech experti obou stran otevřeli i kapitolu obrana. Ministryni Šlechtovou k nápadu inspirovaly výzkumy, podle kterých děti absolutně nevědí, jak se chovat při teroristickém útoku.

„Určitě by se na výuce podílela i horská služba, aby se děti naučily, jak se chovat v horách. Byla by tam zdravověda. Vojáci by dětem vyprávěli o tom, co obnáší vojenská přísaha,“ prozradila Šlechtová, která chce dětem vštěpovat i vlastenectví. Ve hře bylo ostatně i jméno „vlastenecká výchova“.

Pedagogové především namítají, že školáci už mají i tak nabitý rozvrh a žádný nový předmět už se do něj nevejde, takže by se musel nějaký ubrat (více podrobností čtěte v článku Šlechtová chce nový školní předmět, děti se mají učit bránit vlast).

Na druhou stranu, ani opozice předem Šlechtové výchovu neodmítá. Je jí nakloněna i předsedkyně branného výboru ve Sněmovně Jana Černochová z opoziční ODS.