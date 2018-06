Vymetala jsem tu pavučiny, proto musím končit, hořekovala Šlechtová

Šlechtová uvedla, že „vyčistila spoustu věcí“ ohledně veřejných zakázek. „Bylo to v tomto ohledu velmi tristní, co jsem tady zažila. Bylo to pro mě překvapení, vojáci si sami kupovali ponožky a maskáče. Narážela jsem často na netransparentnost,“ uvedla s tím, že to není kritika práce jejího předchůdce Martina Stropnického, ale dlouhodobých poměrů na ministerstvu.

„Je tu mnoho pavučin k přetrhávání a vymetání. Mé protikorupční tažení vadilo hodně lidem, politikům,“ uvedla. Doplnila, že doplatila na to, že se snažila skoncovat s letitými praktikami. Opakovaně si postěžovala i na „mediální hon“. Bez dalších podrobností zmínila i „války mezi tajnými službami“.

„Za dobu pěti měsíců jsme podepsali pět tisíc smluv a pustila jsem se do řady investic. Například právě s výstrojí pro vojáky. Je podepsaná smlouva na kvalitní boty, helmy nebo přilby. Doufám, že jednou budou sklady pro vojáky zcela naplněné,“ podotkla.

Na dotaz, zda by zpětně během svého působení něco změnila, uvedla, že by například byla ráznější v jednání s podřízenými organizacemi ministerstva.

„Kdyby mohli, pošlou mě na Mars“

O konci Šlechtové v čele ministerstva obrany média spekulovala několik týdnů, politička jej potvrdila v pátek po rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem. Důvod této vládní změny nesdělil.

„Nástupci samozřejmě poskytnu veškeré konzultace,“ uvedla Šlechtová na tiskové konferenci. Ve Sněmovně bude prý nadále sledovat dění na ministerstvu obrany. „Máme velmi dobré vojáky, i když je jich málo. Potřebujeme další kasárna a objekty,“ dodala.

Odmítla také dřívější spekulace médií, že bude velvyslankyní v Japonsku. „Kdyby mohli, pošlou mě na Mars. Byla to účelovka, štípnutí, abych si uvědomila, že někomu šlapu do vosího hnízda,“ uvedla.

Prezident Miloš Zeman menšinovou vládu ANO a ČSSD podporovanou komunisty jmenuje ve středu ráno.