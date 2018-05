Prověřte létání všech ministrů, píše Babišovi rozzlobená Šlechtová

O tom, že Šlechtová ještě jako ministryně místního rozvoje VIP salonek využívala, ve středu napsaly Lidové noviny. Babiš to posléze komentoval jako plýtvání státními penězi (podrobnosti v tomto článku).

Ministryně však kritiku na základě článku z novin, které patří do Babišova svěřenského fondu, považuje za neoprávněnou. „Já to vnímám jako kampaň proti mé osobě, a to říkám naprosto s čistým svědomím,“ řekla. Využívání salonku, které mělo stát 310 tisíc korun, vysvětlovala tím, že salonek umožňuje zrychlené odbavení a jeho využitím šetřila „drahý čas lidí“. Statisíce podle jejího vyjádření ušetřila naopak tím, že nelétala byznys třídou.

Šlechtová kvůli tomu napsala Babišovi i otevřený dopis, v němž své argumenty shrnuje. „Žádám Vás proto, pane předsedo, abyste se zastal dobrého jména hnutí ANO ve vládě, které reprezentuji, a zajistil oficiální vyhodnocení nákladů všech ministerstev v období minulé vlády na zahraniční i tuzemské pracovní cesty, a to včetně využití leteckých tříd a vládní letky, nákladů na počet doprovodu a souvisejících servisních služeb,“ vyzvala premiéra.

Babiš je podle svých slov připraven zadat kontrolu nákladů na cesty jednotlivých ministrů, jak ho Šlechtová v dopise požádala. Pozastavil se ale nad formou jejího dopisu.



Šlechtová v dopise rovněž tvrdí, že vždy kladla na první místo ohled na ekonomické zájmy státu a chovala se jako dobrý hospodář. „Nehodlám na sobě v tomto ohledu nechat neprávem pohanu,“ uvedla ministryně.

A do Babiše si Šlechtová kvůli jeho komentáři i rýpla: „Věřím, že ani Vám není lhostejné dobré jméno minulé ani této vlády a dokážete tak veřejnosti, že v naší vládě podle svých vlastních dnešních slov „jdeme příkladem a neplýtváme penězi daňových poplatníků“.

Babiš Šlechtovou pokáral: