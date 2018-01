Kardinál Beran se vrátí do Česka v dubnu. Bude pohřbený ve svatém Vítu

Papež povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí Josefa Berana. Tělo je pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Převoz ostatků za přísných bezpečnostních podmínek bude financovat Česká biskupská konference, bude v režii a spolupráci armád obou zemí, řekl Duka. Kardinál Beran by měl být v pražské katedrále pohřben v kapli Bartoňů z Dobenína, která od svatořečení Anežky České v roce 1989 nese také její jméno.

Beatifikační proces (blahořečení, pozn. red.) kardinála Berana byl zahájen v roce 1998. Jak dlouho může ještě trvat, není podle Duky zřejmé. S případným blahořečením kněze také souvisejí úvahy o tom, že ve Vatikánu by zůstalo Beranovo srdce a v Praze by spočívala jeho tělesná schránka; takové řešení není v historii neobvyklé. Česká církev chce především naplnit poslední vůli kardinála Berana, tedy posmrtně spočinout v českých zemích. Jeho ostatky podle Duky každopádně nyní budou do Česka převezeny kompletně.

Česká strana o převoz Beranových ostatků usilovala dlouhodobě. Beran, který se po odjezdu z Československa do Vatikánu u příležitosti jmenování kardinálem v roce 1965 nesměl vrátit do vlasti, je jediným Čechem, jehož tělo bylo po smrti pohřbeno po boku papežů v kryptě chrámu svatého Petra. Pohřební obřad vedl tehdejší papež Pavel VI.

Kardinál Beran se stal kvůli dlouholeté internaci symbolem útlaku kvůli náboženskému přesvědčení a současně připomínal demokratickému světu těžký osud Československa.