Arcibiskup Beran sloužil po puči mši Gottwaldovi, rok poté ho StB zatkla

10:22 , aktualizováno 10:22

Arcibiskup Josef Beran uzavřel před sedmdesáti lety smlouvu s ďáblem. Ve svatovítské katedrále sloužil v rámci inaugurace prezidenta Klementa Gottwalda velkolepou mši Te Deum. O rok později ho však StB zatkla a bez soudu ho pak dlouhých 14 let internovala. Teprve potom mu režim dovolil vycestovat, nesměl se však již nikdy do vlasti vrátit. Komunisté zakázali návrat i jeho ostatků, ačkoliv si přál být pohřben doma. To se mu splní teprve nyní.