Ostatky kardinála Berana budou v dubnu uloženy do katedrály sv. Víta v Praze

V katedrále sv. Víta bude 21. dubna pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka sloužit mši, během níž bude vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Po ní bude rakev s ostatky kardinála vystavena po tři dny k veřejné úctě, popsal mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

Papež František povolil převoz ostatků v souladu s poslední vůlí kardinála Josefa Berana počátkem roku. Tělo je pohřbeno v chrámu svatého Petra ve Vatikánu, protože vláda v komunistickém Československu nepovolila návrat kardinálova těla do vlasti. Kněz zemřel v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje o jeho blahořečení.

Poté, co budou ostatky kardinála Berana 19. dubna ve Vatikánu vyzdviženy, budou převezeny s příslušnými poctami do Papežské koleje Nepomucenum, kde kardinál Beran bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19. února 1965 do své smrti 17. května 1969. Tam se týž den večer uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských seminaristů.

V pátek 20. dubna dopoledne budou ostatky kardinála Berana letecky dopraveny do vlasti. Přílet je plánován na 18:00. V 19:00 se autokolona s ostatky kardinála zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. Kardinál Beran byl rektorem Arcibiskupského semináře a vyhledávaným duchovním správcem seminárního kostela v letech 1932 až 1946, připomíná mluvčí arcibiskupství.

Jeho služba rektora byla od 6. června 1942 přerušena vězněním a pobytem v nacistických koncentračních táborech. Bohoslovci a společenství věřících při Duchovní správě u kostela sv. Vojtěcha uctí památku kardinála Berana modlitbou nešpor.

Další možností pro věřící pražské arcidiecéze a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce statečného muže, bude zastávka před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera po 20:00. Kardinál Beran pronesl v této bazilice své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949. Královská kanonie premonstrátů na Strahově uctí památku kardinála Berana veřejně přístupnou modlitební vigilií.

Ostatky kardinála zůstanou v bazilice přes noc. V sobotu 21. dubna vyjde v 10:00 procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev s ostatky bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím starokladrubských vraníků. Do katedrály sv. Víta ji vnesou bohoslovci.

Mluvčí připomíná událost z června 1949, kdy sloužil Beran poslední bohoslužbu v katedrále před zatčením StB. „Komunistické bezpečnostní složky tehdy bezprecedentně přerušily důstojný průběh bohoslužby a kardinál musel být bohoslovci eskortován do Arcibiskupského paláce. Pana kardinála tehdy chránili vlastními těly,“ uvedl.

Kardinál Beran se stal kvůli dlouholeté internaci symbolem útlaku kvůli náboženskému přesvědčení a současně připomínal demokratickému světu těžký osud Československa.

Česká strana o převoz Beranových ostatků usilovala dlouhodobě. Beran, který se po odjezdu z Československa do Vatikánu u příležitosti jmenování kardinálem v roce 1965 nesměl vrátit do vlasti, je jediným Čechem, jehož tělo bylo po smrti pohřbeno po boku papežů v kryptě chrámu svatého Petra. Pohřební obřad vedl tehdejší papež Pavel VI. Beatifikační proces kardinála Berana byl zahájen v roce 1998.

