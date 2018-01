Voda dojde 22. dubna. Kapské město je na suchu, šetřit musí i turisté

Expert na životní prostředí a vodohospodářství z University of the Free State Anthony Turton tvrdí, že Kapské město se může stát vůbec prvním velkým světovým městem, kterému dojde pitná voda. „Není to žádná počínající krize - už nyní jsme opravdu velmi hluboko v krizové situaci,“ uvedl podle serveru Quartz.

Pokud město nezavede tvrdý přídělový systém, dojde mu voda už za několik měsíců. Vládní experti na základě současné spotřeby spočítali, že se tak stane 22. dubna 2018.

Úřady nyní apelují na obyvatele, aby snížili spotřebu vody na 87 litrů na osobu za den, což vystačí na zhruba čtyřminutovou sprchu.

Akutní nedostatek vody způsobila dlouhotrvající sucha, na která není vodohospodářský systém JAR připraven. Extrémně horké počasí chudé na srážky podle meteorologů dříve nebo později skončí. Kdy přesně se tak stane, však předpovědět nedokáží.

Kampaň za menší spotřebu vody

Kvůli globálnímu oteplování se podobný scénář bude opakovat stále častěji. Přídělový systém na vodu pro čtyři miliony obyvatel Kapského města by se tak podle vodohospodářů mohl stát už za pár let normou.

Na aktuální situaci reagují i hotely v oblíbené turistické destinaci. Hotel Verde se například snaží vzdělat své návštěvníky. V tištěných materiálech jim ukazuje, kolik vody se spotřebuje na jednu koupel a apeluje na ně, aby si neobjednávali led do pití. Ubytovací zařízení Taj Cape Town dočasně uzavřelo wellness služby včetně vířivek a saun, píše server The New York Times.

Vedení města se snaží na turisty apelovat v rámci kampaně „Šetřete jako místňák“. Návštěvníci jihoafrického města by podle kampaně měli dbát na šetření vodou – v hotelích by například neměli vyžadovat čisté ručníky a povlečení každý den.