Za málo míst ve školkách si často mohou rodiče sami. Zabírají místo jiným

Ačkoliv od září budou mít všechny školky povinnost přijímat tříleté děti, některé na to nemají kapacitu. Některé obce to řeší třeba tak, že rodičům přispívají na soukromou školku.

Jenže se ukazuje, že některé děti bývají odmítnuty zcela zbytečně. „Jejich“ místo totiž zabírají děti, které do školky nikdy nepřijdou. Rodiče mohou podat přihlášek, kolik chtějí. Pokud je jejich dítě přijato na několik školek a rodiče nenahlásí, kterou si vybrali, jejich potomek zabírá místo i ve školách, do kterých nikdy nepřijde. Školky tak zjistí až v září, které děti k nim reálně nastoupí.

Například v Praze 9 začátkem září ředitelky školek usedají k telefonům, volají rodičům dětí, které musely odmítnout a doufají, že zatím nenašli jinou školku. „Často se ovšem dozvědí, že už je dítě zapsané jinde, nebo se rodiče rozhodli, že si ho ještě rok nechají doma,“ říká vedoucí školského odboru Prahy 9 Martin Odehnal.

Podle Odehnala by měla vzniknout ohlašovací povinnost a následně také sankce, které by rodiče platili v případě, že by dítě ze školky neodhlásili.

„Kdyby ministerstvo školství místo hloupostí podpořilo zavedení zápisových lístků do mateřských škol, jako je tomu u škol středních, najednou by zmizely při zápisech tisíce nepřijatých dětí,“ říká Odehnal.

Na dotaz iDNES.cz, co si ministerstvo školství myslí o zavedení zápisových lístků, tisková mluvčí Jarmila Balážová odpověděla, že se resort podnětem bude zabývat. Potvrdila, že i letos obdrželo ministerstvo podněty od zřizovatelů mateřských škol, že nemají kapacity pro nárokově umisťované děti. Zatím však není jasné, na kolik dětí se letos místo ve školce nedostalo, údaje za letošní rok budou známy až v říjnu.

„Dle dostupných dat a informací mezi nejohroženější oblasti z hlediska kapacit veřejných mateřských škol k pokrytí nárokové docházky dětí od tří let do zahájení povinné školní docházky patří okres Praha-východ, Praha-západ, Most, Praha či Kladno,“ říká Balážová.

Nemáte plný stav? Přijdete o dotaci

Mezitím na úřad městské části Prahy 10 zase často chodí zoufalé matky samoživitelky, které si stěžují, že musí do práce a místo pro jejich dítě ve školce není.

„Nesmírně mi to vadí, ale současná legislativa je natolik benevolentní, že jsme zcela bezradní. Místa, která se v září uvolní, ihned paní ředitelky nabízejí odmítnutým žadatelům, nebo volné místo nahlásí nám na odbor. Místa nikdy nezůstanou prázdná a neobsazená,“ líčí vedoucí školského odboru Prahy 10 Martina Mottlová.

Problém se však zdaleka netýká jen Prahy. Také ředitelky brněnských školek se mermomocí snaží místa doplnit, aby měly plný stav do doby, než musí počet dětí nahlásit ministerstvu školství, tedy ke konci září, protože neobsazením by přišly o dotaci na žáka, což jsou desítky tisíc korun ročně.

„Je to ale nezodpovědné chování rodičů a nesolidarita vůči školám i ostatním rodičům. Máme děti přijaté třeba na pět mateřských škol, kde jsou místa blokována a rodiče se rozhodují třeba až do 31. srpna, kam dítě nakonec dají,“ popisuje vedoucí odboru školství Brna-střed Petra Ondrašíková.

„I v letošním roce je to tak, že po zápisech naplněné školky se najdou takové, které mají volná místa, jež samozřejmě ihned obsadí dětmi, které původně přijaté nebyly, ale je to zbytečně zdlouhavý proces a stresující situace pro zákonné zástupce původně nepřijatých dětí,“ podotýká vedoucí školského odboru Prahy 18 Marcela Horešovská.