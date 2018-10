Tančí kozáčka, zouvají boty. Podívejte se, čím chtějí zaujmout kandidáti do Senátu

Zcela netradiční volební kampaň zvolil kandidát Romské demokratické strany v obvodu Brno-město Petr Kováč. Kováč je profesionální kuchař. Na internetu se o něm lze dočíst, že má více než třicet let praxe a vařil pro vládní činitele nebo velvyslance České republiky. Jako senátor se však chce soustředit na zlepšení pomoci sociálně slabým občanům nebo komunikaci s menšinami. Týden před volbami zaujal, když na sociální síť Facebook pověsil video, ve kterém tancuje kozáčka.

„Napadlo nás to, protože jsme chtěli odlehčit situaci a nechat lidem prostor pro smích a vtip. Myslím, že každý z nás ze sebe občas udělá vola a já to vzal jako výzvu. V mládí jsem byl reprezentantem v latinskoamerických tancích v kategorii profesionálů. Tak trochu zaskotačit byla jedna z variant,“ řekl iDNES.cz Kováč na to, proč video natočil. Chtěl prý také upozornit na to, že v této zemi je spousta „trotlů“.

VIDEO: Bláznivý tanec a cimbálovka. Romská demokratická strana láká voliče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně Pavel Kosorin, který rovněž kandiduje v obvodu Brno-město, ale za ČSSD, vystavěl kampaň na tom, že je bos. Když se toto slovo napíše, znamená to, že je někdo bez bot. Řečeno nahlas však může mít toto spojení úplně jiný význam. Kosorin jezdí po Brně v autě, na kterém jsou vyobrazeny bosé nohy a bosý také vystupuje v předvolebním klipu. „Povím vám, proč byste mě měli volit. Protože umím dát věci do pohybu a to tak, že správným směrem,“ říká Kosorin ve videu. Zdůvodňuje to tím, že hrozně rád chodí naboso.



„Chci vyjádřit svoje spojení s realitou, naboso a s nohama na zemi a mezi obyčejnými lidmi, tím se odlišuji od ostatních kandidátů,“ vysvětlil iDNES.cz Kosorin.



Jako senátor chce podporovat plodnost, začít stavět startovací byty nebo začít nabízet bezplatné sportovní kroužky pro děti na veřejných školách.



VIDEO: Pavel Kosorin je bos a chce dojít do Senátu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jablonecký radní a ředitel divadla v Jablonci Pavel Žur (Nová budoucnost pro Liberecký kraj) zase ukazuje své vlastenecké cítění tím, že si pomaloval obličej českou vlajkou a fotografie následně vyvěsil na Facebook s mottem „Letíme vstříc nové budoucnosti“. Zároveň však některé jeho příznivce zarazilo, že k tomu přidal nápis v angličtině „I love the Czech Republic“.



Mezi Žurovy priority patří kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny občany, podpora cestovního ruchu nebo větší volnost ředitelů škol.

Kandidát do Senátu Pavel Žur Kandidát do Senátu Pavel Žur

Pokud se senátorem stane kandidát v obvodu Domažlice za Českou suverenitu Miroslav Timura, předloží návrh na obnovení Pohraniční stráže.

Miroslav Timura, kandidát České Suverenity do Senátu v obvodu Domažlice

Ta fungovala dřív jako ochrana státních hranic v bývalém Československu. Její příslušníci se snažili zabránit lidem v útěku z komunistického Československa, a to i za použití násilí.

„Bude to nová vlastenecká stráž. Stráž obrany státu,“ slibuje Timura. „Dospěl jsem k závěru, že v kontextu s migrační krizí a mezinárodní kriminalitou naše hranice není hranicí v pravém slova smyslu, jde pouze o formální záležitost. Dochází tak k ignorování suverenity státu. Proto jsem se zamýšlel nad tím, jak ochránit hranice. Pokud získám mandát, pokusím se otevřít diskuzi na toto téma,“ nastiňuje.

Dál chce navrhnout přijetí zákona proti rozvodům na úkor práv dítěte, protože podporuje celou rodinu. Zároveň se chytá podniknout kroky směřující k tomu, aby senioři zůstávali součástí rodiny a nepřebývali v domovech důchodců.

Geodet a bývalý krajský zastupitel Miroslav Balatka (STAN) kandiduje ve volebním obvodu Sokolov. Před několika týdny se rozhodl, že objede na kole celý senátní obvod. Tento prozápadní kandidát se však nechce zaměřit na sport, nýbrž na exekuce, vyloučené lokality nebo obchod s chudobou.

„Najezdili jsme na kolech skoro pět set kilometrů v jednotlivých oblastech senátního obvodu. Okruhů bylo celkem sedmnáct, začali jsme v červenci a poslední jízda byla v neděli 30. září,“ sdělil iDNES.cz Balatka.