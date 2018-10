Kandidáti do Senátu porušili zákon, úřad rozdal pokuty za 280 tisíc

Strany, hnutí, jejich koalice nebo kandidáti nesplnili povinnost oznámit úřadu adresu internetových stránek s volebním účtem nebo adresu webu s informacemi o financování volební kampaně. Úřad dal také jedenáct napomenutí. Tresty uložil formou příkazu, proti němuž lze podat odpor. Konkrétní strany úřad nejmenoval.

Povinnost se týkala 39 politických stran a hnutí, čtrnácti koalic a devatenácti nezávislých kandidátů. „Úřad dospěl k závěru, že povinnost nesplnilo třináct politických stran a hnutí, deset koalic a osm nezávislých kandidátů,“ uvedl Weis. U dvaceti úřad sáhl k pokutě, u zbylých jedenácti dal napomenutí.

Člen vedení úřadu Tomáš Hudeček v pondělí řekl, že pokutu nedostala žádná strana zastoupená ve Sněmovně. Podle něj měly sněmovní strany splněnou povinnost ohledně účtu i webu, avšak chybovaly ve chvíli, kdy měly kandidáta ve společné koalici ještě s nějakým jiným politickým uskupením. V takové situaci účet nebo web chyběl. Úřad proto v těchto případech zvolil napomenutí.

Ve všech řízeních úřad rozhodl formou příkazu. Proti němu lze do osmi dnů podat odpor. Tím se docílí zrušení a zahájení standardního správního řízení.

Volby do Senátu se uskutečnily počátkem října. Lidé volili senátory ve 27 z 81 volebních obvodů (podrobnosti v článku ODS a STAN triumfují ve volbách do Senátu, pro vládní strany je to fiasko).