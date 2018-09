Kanaďana zabila medvědice s mládětem, lovci pak obě zvířata zastřelili

Skupina záchranářů z vesnice Naujaat se vydala muže hledat minulý čtvrtek poté, co se ani jeden z nich z výpravy nevrátil. Dva přeživší zůstali uvěznění asi 60 km od vesnice, protože měli technické problémy s lodí. Případu se ujala kanadská policie, která zatím nevydala další informace. Jasné není ani to, jestli medvědici s mládětem zastřelili lovci, nebo to posléze udělaly úřady.



Podle kanadské televize CBC došlo během následujících tří dní k zabití dalších tří polárních medvědů, kteří se přiblížili k místu nehody. Kanadská média uvedla, že oba muži se rozhodli na místě počkat s tělem svého přítele, což k tábořišti přivábilo hladové medvědy.

Letos v červnu zabil polární medvěd v kanadské oblasti Nunavut muže, který se snažil ochránit své děti. Jednatřicetiletý Aaron Gibbons svým dcerám řekl, aby utekly do bezpečí, zatímco se sám zvířeti postavil. Také tento polární medvěd byl později zastřelen.

Naujaatský úředník Robert Hedley britské BBC ve středu řekl, že místní komunitu vpády polárních medvědů znepokojují. Podle něj se místní instituce “nyní budou blíže zabývat okolnostmi obou fatálních útoků”.

Ačkoli v létě došlo ke dvěma smrtelným napadením, polární medvědi na lidi útočí jen ve výjimečných případech. Podle odborníků došlo mezi lety 1870 a 2014 celkem k 73 napadením. Přesto upozorňují na to, že kvůli ubývání ledu a časté interakci s lidmi, by k útokům mohlo docházet častěji.