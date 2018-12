Prezidentův kancléř Mynář půjde před Vánocemi k soudu. Pře se o prověrku

Termín jednání soudu potvrdila portálu iDNES.cz mluvčí soudu Markéta Puci. „Termín jednání je určen na 19. prosince,“ uvedla a doplnila, že datum se může ještě změnit. Advokát Mynáře Lukáš Trojan podle mluvčí podal žádost o odročení z důvodu kolize. „Je tedy možné, že se to o pár dní posune, zatím ale nic rozhodnuté nebylo a uvedené datum platí,“ doplnila Puci.

„Náš správní úsek je velmi zatížen. Podle soudního řádu projednáváme věci v pořadí, v jakém přišly na soud. Byť to může vypadat, že je tento případ zásadní, tak nemá právo na přednostní projednání, jako jsou například věci týkající se azylu,“ vysvětlila mluvčí důvod, proč Městský soud v Praze začal věc projednávat až nyní, přestože je žaloba u něj evidována od ledna 2016.



V té době totiž šéf prezidentské kanceláře neuspěl s rozkladem u NBÚ, který mu v roce 2015 neudělil bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné a obrátil se proto na soud.

Svou roli v celém případu hraje i Miloš Zeman, který na podzim v roce 2013 uvedl, že pokud hradní kancléř prověrku nedostane, bude si muset shánět někoho jiného. „Buď ji (prověrku) dostane a zůstane kancléřem, nebo si budu muset shánět kancléře jiného,“ pronesl tehdy.

Bezpečnostní prověrka Jejím smyslem je ověřit bezpečnostní způsobilost osob, které budou vykonávat takzvanou citlivou činnost, tedy práci s utajovanými informacemi, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit zájmy republiky.

Vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti může získat jen svéprávná osoba starší 18 let, která je trestně i osobnostně způsobilá a spolehlivá.

Bezpečnostní prověrku uděluje Národní bezpečnostní úřad v různých variantách lišících se stupněm utajení dle rizika při případném vyzrazení informací: Stupeň utajení „Vyhrazené“

Stupeň utajení „Důvěrné“

Stupeň utajení „Tajné“

Stupeň utajení „Přísně tajné“



Ovšem jak se kancléři nedařilo získat prověrku, začal mírnit své rezolutní ultimátum i prezident, který uvedl, že počká, jak dopadne Mynářův rozklad, a také že by mu našel na Hradě jiné důstojné místo.

Redakce iDNES.cz v této věci kontaktovala mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který uvedl, že dotazovat se na to, zda by pan Mynář zůstal na své pozici i v případě neúspěchu své žaloby, je předčasné.

Mluvčí prezidenta také navíc v úterý informoval o tom, že Zeman přijal na Hradě Jiřího Langa, ředitele NBÚ, proti které Mynář vede spor. Podle Ovčáka byly předmětem setkání aktuální úkoly NBÚ.

Sám Vratislav Mynář na dotazy redakce zatím nereagoval. Kancléřem Hradu se stal jen týden po Zemanově prezidentské inauguraci v březnu 2013 a nemá prověrku nejvyššího stupně přísně tajné. Poté, co si o ni na konci roku 2013 požádal, připomněl, že ze zákona prověrku nejvyššího stupně prověření k výkonu své funkce nepotřebuje.

Podle odborníků však absence prověrky kancléře v praxi limituje. Ukázalo se to například, když měla česká delegace vyrazit na summit NATO do Velké Británie. Mynář by musel zůstat při jednáních za dveřmi. Kancléř poté reagoval, že se summitu účasnit ani neplánoval.